PSG : Désiré Doué ne pense plus au Bayern Munich

Présent en zone mixte après le récital parisien (6-0) face au MHSC lors de la deuxième journée de Ligue 1, Désiré Doué, entré en jeu en seconde période, est revenu sur sa première avec le club francilien. L’occasion également pour l’ancien joueur du Stade Rennais de mettre les choses au clair sur son choix de rejoindre la capitale française, lui qui était également annoncé dans le viseur du Bayern Munich au cours de l’été.

La suite après cette publicité

«Comme je l’ai dit, le Paris Saint-Germain c’est l’un des meilleurs clubs du monde. C’est le club de la capitale et aujourd’hui je ne reviens pas sur ma décision», a ainsi lancé le Français de 19 ans avant d’ajouter : «je suis juste très heureux d’être ici et de pouvoir porter ces couleurs». Le message est passé et le prometteur international Espoirs tricolore va désormais tenter de s’imposer dans la Ville Lumière.