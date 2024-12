Deux clubs de L1 lorgnent Mory Gbane

Le mercato d’hiver approche et les clubs de Ligue 1 prospectent à tout va. Mais comme souvent, il va falloir dégraisser avant de songer à recruter. Il n’empêche qu’un bon mercato est un recrutement anticipé avec des joueurs observés tout au long de l’année. Mory Gbane en est l’exemple parfait. À 23 ans, ce joueur ivoirien formé au Stade Abidjan a déjà pas mal bourlingué de Croatie à la Russie en passant par le Portugal. C’est d’ailleurs là qu’il se révèle depuis plusieurs mois du côté de Gil Vicente (11 apparitions cette saison en championnat sur 13 journées).

La suite après cette publicité

Milieu de terrain de formation dont le poste de prédilection est celui de sentinelle, ce droitier est assez grand et dispose de grandes jambes pratiques pour récupérer le ballon, domaine où il excelle en première division portugaise. Puissant, tranchant et vif, Gbane est capable de mettre de l’impact, ce qui est important dans le football moderne et en particulier en Ligue 1. Déjà l’été dernier, plusieurs clubs français avaient pris la température. Titulaire indiscutable chez l’actuel 12 de Liga Portugal, Mory Gbane (23 ans, sous contrat jusqu’en juin 2027) est toujours suivi en France. Selon nos informations, le TFC mais aussi le RC Lens, en cas de départs cet hiver au milieu de terrain, ont coché son nom. En Belgique, La Gantoise est également fortement intéressée.