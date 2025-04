Le RC Lens change d’équipementier !

En cette fin de saison 2024-25, le RC Lens est en pleine mutation. Alors que le club vit une saison de transition et reste bien calé au 8e rang de la Ligue 1, la formation artésienne travaille sur différents gros dossiers, à commencer par celui du futur équipementier. Si Puma équipe le club nordiste depuis 2021, la marque allemande vit ses derniers mois dans l’Artois. Selon nos informations, le club présidé par Joseph Oughourlian va rejoindre adidas.

La marque aux trois bandes équipera dès l’entame de la saison 2026-27 les maillots domicile, extérieur, et third du club champion de France 1998. Il s’agit d’un deal historique pour Lens qui intégrera, dès 2026, le top 5 des plus gros contrats d’équipementier maillot de Ligue 1, Pour rappel, le RC Lens, qui truste dans le top 10 des maillots les plus vendus en France chez Foot.Fr en 2024, a porté la marque allemande à deux reprises par le passé, de 1975 à 1994 et de 2011 à 2014.