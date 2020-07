Jean-Clair Todibo raconte sa brouille avec Erling Haaland

Arrivé en prêt l’été dernier du côté de Schalke 04, le défenseur international français U20 n’a mis que très peu de temps pour s’adapter au championnat allemand et se faire des «amis» sur le terrain. En mai dernier, lors du derby de la Ruhr opposant son équipe à Dortmund, Jean-Clair Todibo était au cœur d’une polémique à la suite d’une brouille avec l’attaquant norvégien Erling Braut Haaland. Interrogé à ce sujet ce matin dans les colonnes d’Onze Mondial, le défenseur a tenu à s’excuser tout en remettant les choses dans leur contexte.

« Il m’a mis un coup, j’ai pris les nerfs et j’ai mal réagi en l’insultant. Mes mots ont beaucoup fait parler. Mais il faut tout remettre dans son contexte. C’était un match de reprise juste après le coronavirus, je n’étais pas à 100% et l’équipe était en difficulté. […] Puis vient un corner. Je suis au marquage normal, et lui me fout un coup gratuit. Ça m’a surpris et ça m’a fait vriller parce qu’en plus de ca, je ne suis pas un joueur méchant, je déteste ce genre de trucs vicieux ». Des explications et un mea-culpa qui devrait rassurer tous ses détracteurs.