OGC Nice : l’Atlético de Madrid a choisi Jean-Clair Todibo !

Si l’OGC Nice est en net recul ces dernières semaines, passant à la 5e place du classement, personne ne pourra lui retirer la qualité de sa défense cette saison, articulée autour de la charnière Dante-Todibo. Ce dernier est d’ailleurs devenu international français le 12 septembre dernier, preuve que sa maturation est arrivée à terme au regard du sélectionneur Didier Deschamps. Voilà bientôt 3 ans et demi que le joueur fait le bonheur du club azuréen, où il s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs centraux de la Ligue 1.

Si Nice est actuellement la meilleure défense de Ligue 1, il n’y est pas pour rien. La qualité de ses interventions, sa lecture du jeu et sa rigueur dans les duels ont dégoûté ainsi plus d’un attaquant. Mais forcément, une telle saison attire l’oeil des plus grands clubs européens. Surveillé depuis bien longtemps par le gratin du football européen (on rappelle que le FC Barcelone l’avait recruté dès 2019 à Toulouse), Todibo sait que son avenir pourrait prendre un nouveau tournant cet été.

L’Atlético de Madrid le veut

Il arrivera à la fin d’un cycle à l’OGC Nice, où son contrat s’achève en 2027. Les dirigeants niçois ont d’ailleurs craint de le perdre à plusieurs reprises, et la prochaine fenêtre de transfert devrait être celle du départ. D’autant qu’un courtisan l’a installé en priorité de recrutement. Selon nos informations, l’Atlético de Madrid a fait de Todibo son choix numéro 1 pour renforcer sa défense la saison prochaine.

Diego Simeone, l’entraîneur argentin des Colchoneros, veut injecter du sang neuf durant l’intersaison, et a l’intention de recruter un futur titulaire par ligne. Todibo est visiblement son élu pour la défense, qui a cédé contre le Borussia Dortmund mardi soir dans des proportions inattendues. Reste désormais à s’entendre avec l’OGC Nice et à convaincre le joueur. Et l’Atlético, après avoir surtout profité de joueurs en fin de contrat pour se renforcer, semble cette fois disposé à sortir le chéquier.