Puma dévoile un nouveau coloris pour les chaussures d'Antoine Girezmann

Quelques jours après la sortie du premier coloris officiel de la Puma Future Z, l'équipementier allemand dévoile l'autre paire de la collection « Game.On » : l'Ultra 1.2.

Chaussure attitrée d'Antoine Griezmann, l'Ultra 1.2 affiche donc des nouvelles couleurs avec un subtil mélange de noir, jaune, bleu, vert, orange et rouge. Composée d'une tige synthétique MatryxEVO, conçue avec des filaments de carbone et des fibres d'aramide (Kevlar®) pour plus de résistance, de souplesse et de légèreté, la Puma Ultra souhaite sublimer la vitesse.

C'est pourquoi l'on retrouve aussi une semelle extérieure ultra-légère composée d'un matériau aussi très souple, le Peba SpeedUnit, avec des crampons inspirés des pointes d'athlétisme. Toujours dans ce désir de donner une impression de vitesse, on peut noter ce dégradé jaune/rouge sur cette même semelle extérieure.

Enfin, il faut aussi signaler la présence d'un traitement spécial, le GripControl Pro, qui a été appliqué aux endroits clés de la chaussure pour optimiser le toucher de balle.

