Puma lance le premier coloris officiel de la Future Z

Un mois après avoir dévoilé une première édition en avant-première pour Neymar, Puma lance officiellement sa nouvelle chaussure : la Future Z. Cette première collection a été nommée "Game On" et propose des couleurs jaune fluo et noir. La version de la paire portée en exclusivité par Neymar depuis le match PSG-Istanbul Basaksehir en Ligue des champions n'est pas différente en termes de technologies, mais le coloris l'est.

Une chaussure destinée aux joueurs agiles

La Future Z, c'est une évolution de la première Puma Future lancée en 2017 et dont l'égérie principale était Antoine Griezmann. Depuis, l'international français évolue avec la Puma Ultra et l'arrivée de Neymar a poussé l'équipementier à lui consacrer la Future Z, qui souhaite sublimer l'agilité pour coller au profil de son joueur star. Ce qui nous donne des technologies basées sur la légèreté, la souplesse et le confort comme le FUZIONFIT+, qui est une bande de compression adaptable placée au centre de la chaussure. Il permet notamment un verrouillage du pied optimisé et un soutien accentué pour les mouvements explosifs.

« La bande a été élaborée en utilisant une combinaison spéciale de fils de polyester et de spandex, ainsi que des fils techniques spéciaux, qui créent un équilibre parfait entre compression, confort et durabilité. Résultat, le joueur a la sensation de revêtir une seconde peau », assure Lilly Cocks, Developer Teamsport Footwear chez Puma.

Pour le confort, Puma a misé sur une tige constituée d'un matériau tricoté qui est recouvert d'une fine couche censée améliorer l'accroche du ballon : le GripControl Pro. Du côté de la semelle extérieure, on retrouve le Dynamic Motion System, développée pour une améliorer le rapport sol/pied essentiel pour les joueurs rapides et agiles.

Cette semelle a aussi la particularité d'avoir une forme en Z, qui en plus d'attirer les regards, réduit le poids global de la chaussure et promet une assise stable pour les joueurs.

3% de gain de rapidité par rapport à l'ancienne Future

Prochainement portés par James Maddison, Marco Reus, Dimitri Payet, Eugénie Le Sommer et Dzsenifer Marozsán sur les pelouses (en plus de Neymar), cette Future Z permettrait même des gains de rapidité selon Florian Nemetz, Senior PLM Manager Teamsport Footwear chez Puma : « Les meneurs de jeu agiles et créatifs ont besoin de maintien et de confort. Pour aider cette catégorie de joueurs à mieux performer, nous avons développé la semelle à partir d'un matériau Pebax® super-léger qui a subi des tests rigoureux tout au long de sa phase de développement. Des tests d'agilité effectués sur 20 mètres ont révélé que la FUTURE Z permettait d'obtenir en moyenne 3 % de gain de rapidité par rapport au modèle précédent. Développée à partir d'insights et d'analyses clés nous ayant permis d'innover et de faire évoluer la FUTURE silo, la nouvelle chaussure conserve l'ADN FUTURE. »

Si les promesses venaient à ne pas être tenues, la paire offre au moins un style qui devrait plaire aux plus jeunes, friands de coloris flashy. Le jaune fluo et noir de ce coloris «Game On» est un mélange que l'on a déjà vu à plusieurs reprises sur le marché et son choix n'est sans doute pas anodin. La Future Z sera officiellement mis en vente le 21 janvier, mais elle est déjà disponible en pré-vente sur Puma.com au prix de 200€.