Auxerre-PSG | Streaming : comment regarder le match en direct

Sur le papier, ce devrait être une formalité. Rendez-vous compte, le champion en titre qui se déplace sur la pelouse du promu, il n’y a qu’un pas à franchir pour imaginer la correction. Sauf que dans les faits, on est loin de ce scénario. Certes, Auxerre a été battu par Toulouse lors de la dernière journée, mais l’AJA a proposé une séquence de 5 matches sans défaites qui l’a propulsé à la 8e place de Ligue 1. Dans le même temps, le PSG a enchaîné les désillusions en Ligue des Champions et a été incapable de battre de faibles Nantais au Parc des Princes le week-end dernier.

La suite après cette publicité

Vous l’aurez compris, ce déplacement n’aura donc rien d’une villégiature pour les Parisiens. Au contraire, ils devront se méfier de la merveille auxerroise, Hamed Junior Traoré, déjà auteur de 6 buts en Ligue 1 cette saison, ou encore de Gaëtan Perrin, qui a trouvé le chemin des filets à 4 reprises. Pour cette rencontre, qui précédera un martch décisif du côté de Salzbourg en Ligue des Champions, Luis Enrique pourrait faire tourner son effectif, et donner du temps de jeu à de jeunes pousses comme Mayulu, qui a séduit à chacune de ses apparitions.

Regarder le match de foot AJA-PSG en streaming

Pour ce grand classique de la L1, on peut s’attendre à une ribambelle de buts. Et pour le voir en direct, une seule solution, s’abonner à DAZN. Au cas où vous n’avez pas suivi le feuilleton de l’attribution des droits TV, c’est DAZN qui a empoché la mise pour les cinq prochaines années et qui remplace ainsi Prime Vidéo et Canal +, qui détenaient les droits l’an passé. Avec 8 matches sur 9 en exclusivité à chaque journée, le 9e étant proposé en différé à partir de minuit le jour même ! Si votre fournisseur d’accès à internet distribue DAZN, aucune inquiétude, vous pourrez vous abonner par ce biais. Sinon, pas de stress, puisque le service est accessible en OTT, via le site et l’application DAZN. Donc il vous suffit de posséder un smartphone, une tablette ou une TV connectée pour regarder légalement Auxerre-PSG.

La suite après cette publicité

Pour regarder en exclusivité ce choc de Ligue 1, vous n’avez donc qu’à vous abonner à DAZN, qui vous propose encore une folle promotion : la formule DAZN Unlimited, avec 100% de la Ligue 1, passe à 19,99€ par mois (au lieu de 29,99) pour un engagement sur 12 mois ! Et encore mieux, si vous voulez bénéficier de 2 streams simultanées, la formule DAZN Unlimited+ passe à 29,99 € au lieu de 49,99€, pour un engagement de 12 mois encore. Une option intéressante pour partager les frais avec un ami ou de la famille ! Outre la Ligue 1, l’offre DAZN Unlimited vous offre tous les matches du championnat ainsi que l’ensemble du catalogue de droits (basket, UEFA Women Champions League, boxe, MMA…).

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce Auxerre vs PSG directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre chez vous pour peu que vous ayez un Wifi haut débit (fibre ou autre) ou une connexion mobile 4G ou 5G efficace. De quoi profiter de cette affiche de Ligue 1. Pour ne rien rater des rencontres de votre championnat favori, n’hésitez plus et souscrivez à l’offre DAZN à 19,99 € par mois.

La suite après cette publicité

Cliquez ici pour vous inscrire sur DAZN et accéder au match AJA-PSG.