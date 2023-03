Liga : le Real Madrid accroché par le Real Betis a sans doute dit adieu au titre !

Suite à la victoire 1-0 du FC Barcelone contre le Valence CF dans l’après-midi, le Real Madrid se retrouvait relégué à 10 longueurs de son éternel rival. Conséquence, les Merengues devaient absolument battre le Real Betis Balompié pour le compte de la 24e journée afin de reprendre espoir. Pour ce match, les Verdiblancos optaient pour un traditionnel 4-2-3-1 avec Claudio Bravo comme dernier rempart derrière Youssouf Sabaly, German Pezzella, Luiz Felipe et Juan Mirando. Guido Rodriguez et William Carvalho composaient le double pivot. Seul en pointe, Borja Iglesias était soutenu par Aitor Ruibal, Rodri et Ayoze Perez. De son côté, le Real Madrid s’articulait en 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les cages. Devant lui, Lucas Vazquez, Eder Militao, Antonio Rüdiger et Eduardo Camavinga constituaient la défense. Aurélien Tchouaméni était placé comme sentinelle auprès de Federico Valverde et Toni Kroos. Enfin, Rodrygo Goes et Vinicius Junior accompagnaient Karim Benzema en attaque.

Le match débutait sur un bon ton avec un Real Madrid qui prenait le jeu à son contre et un Real Betis Balompié intéressant en transitions. Ce sont d’ailleurs les Verdiblancos qui se distinguaient en premier avec une belle frappe d’Ayoze Pérez repoussée par Thibaut Courtois (9e). Dans la foulée, le Real Madrid obtenait un coup franc intéressant et Karim Benzema enroulait une belle frappe dans la lucarne droite de Claudio Bravo, mais Antonio Rüdiger avait dévié le tir de la main donc l’assistance vidéo refusait le but (13e). Une entame séduisante entre deux clubs portés vers l’avant. Lancé sur la gauche, Vinicius Junior faisait des dégâts dans la défense adverse à l’image d’une faute utile de German Pezzella devant sa surface (22e). De mieux en mieux, les Merengues poussaient pour forcer leur destin et suite à un corner de Toni Kroos, Federico Valverde reprenait de volée, mais son tir passait au-dessus du cadre.

Le Real Madrid n’a pas trouvé la solution …

Le Betis n’était pas en reste à l’image d’un centre d’Aitor Ruibal qui obligeait Thibaut Courtois à intervenir (36e). À la pause, les deux équipes étaient logiquement dos à dos sur un score nul et vierge. Au retour des vestiaires, on reprenait tambours battants à l’image d’une énorme frappe lointaine d’Aitor Ruibal repoussée par Thibaut Courtois (46e) puis dans la foulée c’est Karim Benzema qui poussait Claudio Bravo à la parade (48e). Juste après, Lucas Vazquez perdait le ballon au profit de Juan Miranda dont le centre trouvait Borja Iglesias dont la reprise était repoussée de justesse par Thibaut Courtois (53e). Passé proche de la punition, le Real Madrid réagissait avec un missile de Federico Valverde a bien 40 mètres des cages (55e). Dans la foulée, Rodrygo Goes profitait du travail de l’Uruguayen, mais manquait de réussite (61e).

Domintateurs, mais brouillons, les Merengues multipliaient les tentatives. Dani Ceballos se fendait d’une reprise (75e) avant que Vinicius Junior tombe encore sur Claudio Bravo (76e). Le Chilien s’interposait de nouveau quelques secondes plus tard sur une remise de la tête de Nacho Fernandez (77e). Le Real Madrid prenait des risques et manquait de se faire punir à l’image de ce centre de Rodri pour Aitor Ruibal qui était dégagé de justesse par Eder Militao en catastrophe (84e). Malgré une domination jusqu’à la fin de la rencontre, le Real Madrid ne pouvait pas faire mieux que ce match nul (0-0). Le FC Barcelone dispose de neuf points d’avance sur un rival qui a sans doute dit adieu au titre.