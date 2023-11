PSG : Vitinha guide Gonçalo Ramos

Avoir un compatriote lorsqu’on débarque dans un nouveau vestiaire est toujours un atout de taille. Pour Gonçalo Ramos, la présence de Danilo, Nuno Mendes et Vitinha l’a aidé à se faire une place au sein d’un club où il n’est pas toujours évident de se positionner. En conférence de presse, le milieu de terrain Vitinha est revenu sur l’adaptation de son coéquipier, auteur d’un but contre Monaco vendredi soir et de plus en plus à l’aise avec ses partenaires sur le terrain.

« J’essaie d’avoir un rôle important sur son adaptation, parce que je sais ce qu’est la sensation d’arriver dans un nouveau pays, un nouveau club. J’essaie de le soutenir au maximum, je ne trouve pas qu’il soit en difficulté. L’adaptation prend du temps mais il est à 100% dans le groupe et il va être très important pour l’équipe », a assuré Vitinha, qui a lui-même pris plus de responsabilités cette saison.