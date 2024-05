PSG-BVB : un énorme tifo prévu au Parc des Princes

Ce soir, le Paris Saint-Germain accueille le Borussia Dortmund, dans le cadre des demi-finales retour de la Ligue des Champions. Battus à l’aller (1-0), les Parisiens ne sont qu’à 90 minutes de retrouver la finale de la C1, quatre ans après la défaite face au Bayern Munich. Les hommes de Luis Enrique auront besoin du soutien du public du Parc des Princes et des Ultras, qui préparent ce match depuis des semaines pour être à la hauteur de l’événement.

Car le Mur Jaune avait mis la barre haute à l’aller au Signal Iduna Park, mais le CUP compte mettre les petits plats dans les grands ce soir. Eux qui n’ont pas pu assister au beau parcours de leur équipe jusqu’en finale il y a quatre ans, à cause de la pandémie de Covid. Le quotidien L’Équipe indique que les Ultras et le club ont travaillé ensemble pour que le stade soit à la hauteur de l’enjeu. Un tifo sur trois tribunes devrait être déployé, représentant des dizaines d’heures de travail depuis le match aller. Si qualification il y a, les supporters ont déjà prévu plus de festivités également…

