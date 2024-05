FC Barcelone : un ancien Ballon d’Or défend Vitor Roque

C’est le cas qui enflamme le FC Barcelone depuis quelques heures. Arrivé cet été avec l’étiquette de grand crack brésilien, Vitor Roque n’a pas vraiment eu le temps de montrer ce qu’il valait sous la tunique des Blaugranas. Doublure de Robert Lewandowski, l’ancien de l’Athletico PR n’a plus joué depuis un mois et n’a disputé que 300 minutes de jeu pour deux buts inscrits. Une situation délicate pour le buteur de 19 ans qui serait malheureux et qui a provoqué l’ire de son représentant qui a fustigé Xavi et le Barça la nuit précédente. Cette situation ne laisse personne indifférent. Légende du club catalan, Rivaldo n’a pas manqué de parler du drama autour de son cadet. Et pour le Ballon d’Or 1999, il n’y a pas assez d’éléments pour donner un avis clair sur la situation :

«Je pense que Vitor Roque a manqué d’opportunités. Ils ont accordé très peu de minutes à un joueur qui s’est distingué dans le championnat brésilien. Il est très jeune et n’a pas eu les opportunités nécessaires pour montrer son football. Parfois, cela arrive. Il n’a pas eu d’opportunités et maintenant, ils pensent que le joueur ne sera pas utile au club, ils chercheront donc un transfert. Je pense que Barcelone n’a pas su lui donner plus d’opportunités et c’est un bon joueur, il a un avenir. De l’extérieur, je ne sais pas exactement ce qui s’est passé et je ne sais pas à quoi ressemble son quotidien à l’entraînement pour voir s’il méritait une chance. Mais nous savons ce qu’il a fait à l’Athletico Paranaense et au Championnat brésilien. Je ne sais pas si c’était un manque d’opportunités ou s’il ne l’a pas montré à l’entraînement de Barcelone et c’est pour cela qu’il n’a pas eu l’opportunité.»