Le Final Four de la Ligue des Nations se jouera aux Pays-Bas

Les Néerlandais vont jouer à la maison. Le Comité Exécutif de l'UEFA a tranché et a désigné les Pays-Bas comme terre d'accueil du Final Four de la Ligue des nations 2022-2023. « Les villes de Rotterdam et d'Enschede ont été choisies par la Fédération royale néerlandaise de football (KNVB) pour accueillir les matchs », précise le communiqué de l'instance dirigeante du football européen ce mardi.

La Hollande était en concurrence avec la Belgique, la Pologne et le Pays de Galles. Les demi-finales de la Ligue des Nations, qui opposeront la Croatie, l'Espagne, l'Italie et les Oranje, auront lieu les 14 et 15 juin 2023. Le match pour la troisième place ainsi que la finale se dérouleront le 18 juin prochain. Le tirage au sort du Final Four s'effectuera en janvier prochain, à Nyon.