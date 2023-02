Crampons adidas : Pedri et Bellingham présentent la nouvelle PREDATOR ACCURACY

Pedri, Wendie Renard, Jude Bellingham ou encore Alessia Russo : voici les stars du ballon rond, masculin et féminin, qui porteront la nouvelle et toute dernière paire d’adidas : la PREDATOR ACCURACY. Des crampons conçus afin d’optimiser l’arme fatale d’un attaquant : « son incroyable capacité à marquer des buts » . Mais pas que. En effet, l’équipementier a tenu à répondre aux demandes du grand public et des professionnels pour proposer une paire alliant maîtrise du ballon et puissance de frappe optimale.

Deux nouveaux ambassadeurs majeurs

« C’est notre paire favorite, notre muse en quelque sorte. Pour la concevoir, notre inspiration est venue des buteurs, des milieux de terrain mais également des ailiers décisifs. Nous voulions donc nous concentrer sur le secteur offensif. Nous nous sommes également inspirés de la mentalité de buteur. Ce qu’ils (les joueurs, ndlr) recherchent le plus dans une paire, c’est non seulement son ajustement dynamique, mais aussi sa légèreté et son confort, tout en leur permettant d’avoir le contrôle du ballon », explique Mahsa Aryan, directrice monde Footwear pour adidas Football, dans un entretien qui nous a été accordé.

À lire

Italie : adidas dévoile ses premiers maillots de la Nazionale

Et en plus de dévoiler sa nouvelle édition de la gamme quasi-trentenaire, la marque aux trois bandes en a également profité pour présenter ses deux nouveaux ambassadeurs majeurs, deux signatures coïncidant avec la fin du mercato hivernal : les milieux de terrain Pedri (FC Barcelone) et Jude Bellingham (Borussia Dortmund). Deux futures grands du ballon rond qui viennent succéder, en quelque sorte, au mythique duo Zinedine Zidane-David Beckham, égéries de la Predator au début du XXIe siècle ayant marqué le marché de crampons.

Une paire légère et confortable

En ce qui concerne l’esthétique de cette paire, la PREDATOR ACCURACY se présente dans un coloris noir avec des détails roses, en caoutchouc - dans le but d’optimiser les frappes des serial buteurs - au niveau de l’extérieur du pied, mettant ainsi en relief la surface de frappe. A l’intérieur, on y retrouve les célèbres trois bandes blanches de l’équipementier basé à Herzogenaurach (Bavière, Allemagne). L’avant de la chaussure est orné de ce même rose flashy, une couleur qui se prolonge jusqu’au talon et les crampons au bas de la chaussure. Comme on en a l’habitude, il existe deux versions, avec et sans lacets, afin de s’adapter aux goûts de tous.

« Pour le design, nous voulions tout d’abord répondre aux demandes de l’athlète, ce dont il a besoin, et c’est pour cela que nous avons mis en avant la surface de frappe de la paire. Nous avions également en tête les besoins du grand public, parce que ce dernier a évidemment des exigences différentes comparées aux Predator OG. Nous avons également ajouté des détails à cette paire notamment au niveau de l’intérieur du pied », a ensuite ajouté José Ángel Guijarro Muñoz, Senior Designer de la marque aux trois bandes.

« Le plus grand changement, par rapport à la paire précédente, reste le poids, notamment au niveau de haut de la chaussure. Nous avons utilisé la technologie HYBRIDTOUCH, qui permet à la paire d’être plus dynamique et s’adaptant ainsi à la forme du pied. Il y a également cette "zone de frappe", que nous appelons ainsi, où du caoutchouc a été ajouté pour se concentrer sur la surface essentielle pour le buteur, lorsqu’il sera devant le but. Nous avons tenu à connaître les zones en contact avec le ballon lors d’un tir et ainsi désigner la surface optimale pour y ajouter cette matière supplémentaire. L’extérieur du pied, quant à lui, est moins en relief et donc plus fin, car elle est réservée au dribble et l’intérieur du pied, pour la frappe de balle », a conclu Mahsa Aryan. De quoi allier puissance de frappe et aisance technique.