Barça : 5 joueurs se sont entraînés sur leur jour de repos

Le réveil fut difficile pour les Barcelonais hier, suite à l’élimination en Ligue des Champions face à l’Inter mardi soir. Les joueurs d’Hansi Flick bénéficiaient tout de même d’un jour de repos, afin de récupérer en vue du Clasico de ce week-end qui va être décisif pour le titre de Liga.

Mais comme l’indique Mundo Deportivo, 5 joueurs ont quand même pris la direction du centre d’entraînement, préférant s’entraîner plutôt que de rester chez eux. Il s’agit de Wojciech Szczęsny, Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal et Ferran Torres. Les cinq joueurs veulent arriver en force à ce match contre le Real Madrid et ont donc profité de cette journée off de mercredi pour travailler.