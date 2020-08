L2 : Toulouse sombre encore, le Paris FC et Sochaux au sommet

Pour le compte de cette 2ème journée de Ligue 2, un multiplex comptabilisant huit matches était au programme. Parmi ces derniers, plusieurs belles affiches. Grenoble accueillait sur sa pelouse l’ancien pensionnaire de L1 Toulouse et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Grenoblois ne faisaient pas dans la demi-mesure ce soir à l’inverse de la semaine dernière et cette défaite à Rodez (1-0). En effet, nous avions droit à un festival de buts ce soir. Très rapidement dans ce match, Loïc Nestor ouvrait la marque d’un plat du pied (12e) avant de voir son coéquipier Achille Anani doubler la marque quatre minutes plus tard (16e). Acculés en défense, les Toulousains tentaient de réagir et réduisaient néanmoins le score par l’intermédiaire de Bayo (30e). Mais des buts de Jessy Benet (31e) et Semedo (42e) enterraient les espoirs des Violets. Le second but de Bayo (45e) et celui d'Antiste en toute fin de match ne changeaient rien. Moussa Djitte clôturait le festival offensifs des siens (5-3). Avec cette victoire Grenoble lance enfin sa saison. En revanche, Toulouse perd encore une fois et se retrouve dernier de Ligue 2.

Une deuxième affiche était donc à l’antenne ce soir. Les Havrais accueillaient sur leur pelouse des Amiénois vainqueurs de leur premier match le week-end dernier. Après le départ de Sehrou Guirassy à Rennes il y a quelques jours, Amiens perdait un atout offensif de taille. Un départ qui se voyait rapidement dans ce match tant les occasions étaient peu nombreuses pour les hommes de Luka Elsner. Si les joueurs du Havre n’étaient pas non plus dans une forme olympique ce soir, ils profitaient néanmoins de ce but contre son camp du défenseur Nathan Monzango peu avant la pause. Une ouverture du score que conservait pour le mieux les Normands qui s’imposaient sur le plus petit des scores (1-0). Solides ce soir, le Paris FC et Sochaux ont fait les bonnes opérations en prenant la tête du championnat. Les Franciliens se sont offerts Valenciennes (1-0), tandis que les Lionceaux ont battu Troyes (2-1).

Le classement de la Ligue 2

Les résultats de la 2ème journée de Ligue 2 :