Barça : Raphinha présente ses excuses après son expulsion

Le match entre Getafe et le FC Barcelone était sous haute tension dimanche soir (0-0). Pour la première journée de Liga, les deux équipes se sont livrées un duel épique, marqué par deux expulsions. Jaime Mata pour les Azulones, Raphinha pour les Blaugranas. Ce dernier, coupable d’un mauvais geste juste avant la mi-temps, s’est d’ailleurs excusé sur Instagram ce lundi pour avoir laissé les siens à 10.

«Eh bien, je voudrais venir ici et m’excuser auprès de mes coéquipiers, du personnel, des fans et de tous ceux qui me suivent ici sur Instagram. J’ai commis une erreur qui aurait pu coûter encore plus chère à l’équipe … Ce n’est pas la façon dont je voulais commencer la saison. Je suis conscient et responsable de ce qui s’est passé hier soir, avec des erreurs on apprend à s’améliorer et je vais certainement m’améliorer avec mes erreurs… Beaucoup d’entre vous me détestent maintenant, mais cela ne m’empêchera pas de donner le meilleur de moi-même pour ce maillot, je suis un Culer et je resterai l’un des vôtres… J’espère pouvoir rattraper mon erreur autant que possible avec et pour cet écusson.» Des propos qui feront sans doute plaisir aux supporters catalans, même si le match face à Getafe est très certainement à oublier.