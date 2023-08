Liga : un FC Barcelone très nerveux tombe sur un os face à Getafe

Pour son entrée en lice en Liga, le FC Barcelone, champion d’Espagne la saison dernière, se déplaçait sur la pelouse de Getafe. Avant cela, les joueurs de Xavi restaient sur trois victoires consécutives en match de préparation contre le Real Madrid (3-0), l’AC Milan (1-0) et Tottenham (4-2) après avoir démarré l’été par une défaite face à Arsenal (5-3). Pour cette première journée du championnat espagnol, l’entraîneur barcelonais faisait d’ailleurs confiance à sa nouvelle recrue Ilkay Gundogan. L’Allemand se procurait d’ailleurs la première occasion après une erreur défensive mais Raphinha était finalement signalé en position de hors-jeu (2e).

La suite après cette publicité

Dans la foulée, Getafe réagissait immédiatement et Juanmi Latasa se retrouvait alors au duel avec Jules Koundé et surtout face à Marc-André ter Stegen sur un long ballon dans le dos de la défense blaugrana. Malheureusement, l’attaquant espagnol loupait ensuite complètement son geste (4e). Peu avant l’heure de jeu, Oriol Romeu crochetait devant la surface et déclenchait ensuite une frappe rasante qui terminait sa course juste à côté du poteau tandis qu’Ilkay Gundogan restait au sol après un coup de coude de Damian Suarez dans son plexus (28e). Les locaux continuaient alors de hacher le jeu. Malgré cela, Jules Koundé trouvait Raphinha dans la surface adverse grâce à un amour de long ballon par-dessus la défense mais l’ailier brésilien se manquait face à Soria même si la défense de Getafe repoussait le ballon sur leur propre poteau (36e).

À lire

João Cancelo est tout proche du FC Barcelone !

Un carton rouge de part et d’autre

Et juste avant la pause, le numéro 11 des Barcelonais était expulsé pour avoir mis volontairement un coup de coude au visage de Gaston Alvarez en réponse à l’agressivité de ses adversaires (42e). Malgré dix minutes de temps additionnel, les 22 acteurs ne trouvaient toujours pas la faille dans cette première période. Néanmoins, Ronald Araujo se faisait remarquer pour avoir pris le ballon dans ses mains sur une longue transversale alors qu’il était encore dans les limites du terrain. Malgré les protestations des joueurs de Getafe, l’arbitre décidait de ne pas donner de carton jaune au défenseur uruguayen qui s’était tout de suite rendu compte de son erreur (45e+3). Une situation lunaire !

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, Xavi faisait rentrer Abde Ezzalzouli à la place d’Andreas Christensen. C’est donc Frenkie De Jong qui était obligé de redescendre d’un cran aux côtés de Jules Koundé. Quelques minutes plus tard, Jaime Mata recevait un deuxième carton jaune après être arrivé en retard sur Ronald Araujo qui était en train de déborder la défense adverse sur son côté droit à la suite d’une passe molle de Pedri (57e). Getafe et Barcelone étaient alors à cet instant-là réduits à dix pour la fin de cette rencontre pas aussi spectaculaire que prévu en termes d’occasions. A l’inverse, le nombre de fautes sur le pré continuait d’augmenter en raison de la tension présente ce dimanche soir entre les deux équipes.

Une première décevante en Liga

A l’aube du dernier quart d’heure de cette rencontre, Xavi recevait à son tour un carton rouge. L’entraîneur du FC Barcelone. L’ancien milieu venait de contester avec trop de virulence une décision du corps arbitral (71e). Comme en début de match, Ilkay Gündogan se trouvait dans une position parfaite, sur un service de Pedri. David Soria réalisait une super parade, mais l’Allemand était ensuite sanctionné pour une position de hors-jeu (77e). Avant le coup de sifflet final, Lamine Yamal trouvait Ansu Fati avec un ballon dans le dos de la défense mais le numéro 10 frappait au-dessus du cadre (81e). Lors des dernières minutes, les Barcelonais tentaient le tout pour le tout mais sans réussite. Au bout du temps additionnel, les Blaugranas auraient pu obtenir un pénalty mais l’arbitre, avec l’aide la VAR, décidait de siffler une main peu évidente de Gavi.