Le FC Barcelone va faire vivre un calvaire à Vitor Roque

Souvenez-vous. L’hiver dernier, le FC Barcelone bouclait l’arrivée d’un des éléments les plus prometteurs du Championnat brésilien aux côtés d’Endrick : Vitor Roque (19 ans). L’avant-centre de l’Atlético Paranaense était arrivé en Catalogne contre 30 millions d’euros, et 31 millions d’euros supplémentaires sous forme de bonus, pour prendre la suite de Robert Lewandowski à l’avenir. Sauf que rien ne s’est passé comme prévu et il n’a disputé que 13 rencontres sous le maillot blaugrana, pour seulement deux buts marqués.

La suite après cette publicité

Des statistiques qui n’ont rien d’inquiétant pour une première moitié de saison en Europe, mais le problème est qu’il ne semble plus entré dans les plans de Xavi Hernandez, qu’il l’a mis au placard et ne l’a même pas fait entrer qu’une seule fois lors des cinq derniers matches. Le buteur de 19 ans serait d’ailleurs au fond du trou sur le plan mental, selon les médias catalans. Une situation qui a d’ailleurs alerté de nombreux clubs comme Tottenham, Naples, Chelsea, Manchester United et même l’OGC Nice ou l’Olympique Lyonnais pour se le faire prêter.

À lire

But refusé à Becker, le Barça en souffrance contre la Real Sociedad !

Vitor Roque sacrifié pour les jeunes de la Masia

Une situation très compliquée, à laquelle son agent avait récemment réagi en assurant que «le mieux, c’est de rester au Barça, mais si ce n’est pas possible, on va travailler pour qu’il soit vendu». Sauf que selon les dernières informations de la Cadena SER, le FC Barcelone a maintenant décidé de se séparer de Vitor Roque pour la saison prochaine. Un prêt serait priorisé afin de ne pas s’en séparer définitivement de suite, mais le club catalan ne veut même pas l’inscrire en Liga pour l’exercice 2024-25.

La suite après cette publicité

Le but serait de l’écarter pour inscrire en Championnat d’autres jeunes joueurs qui entreraient dans les règles du salary cap fixé par la Liga. En effet, Gavi, Alejandro Balde et Íñigo Martínez ne sont pas encore inscrits et le club catalan négocie aussi pour que Pau Cubarsí ou Lamine Yamal puissent avoir une place. Une situation qui ne s’arrange pas du tout pour le jeune brésilien, puisqu’il ne souhaite pas partir en prêt du Barça.