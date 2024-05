Trophées UNFP 2024 : Warren Zaïre-Emery décroche le prix du meilleur espoir de l’année !

Nommé pour le titre de joueur de l’année, Ousmane Dembélé est satisfait de son retour en France. « Beaucoup de fierté d’être nommé parmi les meilleurs joueurs. Ça fait plaisir. Je me suis adapté très vite. Le championnat n’est plus le même depuis que j’ai quitté Rennes. c’est un championnat relevé et difficile », a-t-il déclaré à la Chaine L’Equipe.

👀 Ousmane Dembélé arrive au Pavillon d'Armenonville pour les Trophées UNFP !#TropheesUNFP pic.twitter.com/44k7PObcge — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) May 13, 2024