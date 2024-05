Le clan Ansu Fati force pour le placer dans un club étonnant

C’était un choix idéal sur le papier. L’été dernier, lorsqu’Ansu Fati prenait la direction de Brighton pour se relancer après une saison compliquée à Barcelone, tout le monde semblait convaincu que c’était une décision parfaite. L’occasion de retrouver des sensations dans une équipe très joueuse, sous les ordres du coach à la mode, Roberto De Zerbi.

La suite après cette publicité

Mais ça ne s’est pas passé comme prévu. Encore handicapé par des pépins physiques et pas forcément à un superbe niveau lorsqu’il a foulé la pelouse, l’international espagnol aura vécu une nouvelle saison galère. 2 petits buts en 17 matchs de Premier League (dont 3 titularisations seulement), et un mois sans jouer la moindre minute. Dans ces conditions, autant dire que Brighton ne tentera pas de le conserver en fin de saison.

À lire

Le Bayern Munich ne lâche pas Roberto De Zerbi

Une option en Liga

Un casse-tête pour le FC Barcelone aussi, qui voit encore la valeur du joueur baisser et qui risque d’avoir du mal à s’en séparer cet été, alors qu’il est très improbable qu’il reste sous les ordres de Xavi. Seulement, comme l’indique Estadio Deportivo, dans l’entourage du joueur, on sait où le placer. Le média andalou révèle que Boris Fati, père du joueur, a déjà appelé la direction du Séville FC à plusieurs reprises pour offrir les services de son fils.

La suite après cette publicité

Le joueur, qui a grandi dans la région de Séville et qui a porté les couleurs du club quand il était enfant, serait plutôt chaud pour tenter l’aventure sévillane. Un intérêt réciproque, puisque les Sévillans seraient prêts à l’accueillir sans hésiter. Seulement, l’aspect financier est compliqué à assumer pour le club du sud de l’Espagne, qui ne roule pas sur l’or et qui comme le Barça doit composer avec le fair-play financier de la Liga, alors que d’autres clubs plus puissants financièrement pourraient se présenter. Mais dans le clan Fati, on considère que Séville est la destination idéale pour se relancer…