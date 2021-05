La victoire épique d'un River Plate décimé par la Covid-19 avec Enzo Pérez dans les buts !

La suite après cette publicité

Quelle soirée ! River Plate s'attendait à souffrir dans le nuit de mercredi à jeudi pour la réception de l'Independiente Santa Fe en Copa Libertadores. Les Millonarios étaient en effet privés de 20 joueurs et d'une partie de leur staff technique, tous infectés par la Covid-19. Face à cette hécatombe, Marcelo Gallardo n'avait que onze joueurs disponibles et, face à l'absence de gardiens, était obligé d'aligner Enzo Pérez, expérimenté milieu de terrain de 35 ans (international argentin à 26 reprises passé notamment par Benfica et Valence), dans les buts.

Du haut de son mètre soixante-dix-sept, le portier du soir, blessé et incapable de tenir sa place sur le champ, apparaissait sans gants à l'échauffement. Mieux, il ne subissait aucun tir. Mais une fois le coup d'envoi donné, il tenait parfaitement son rang derrière son 5-3-2 et réalisait plusieurs arrêts pour rassurer son équipe. Sans jamais prendre de risques, il s'acquittait parfaitement de sa tâche et haranguait ses troupes régulièrement, le poing serré. Sa rage de vaincre se diffusait chez ses partenaires. Et l'incroyable se produisait. Les Argentins s'imposaient face aux Colombiens, avec des buts de Fabrizio Angileri et Julian Alvarez (2-1).

Pérez, le héros inattendu

Un succès inespéré et très important puisqu'il leur permet de se rapprocher d'une qualification pour les huitièmes de finale de la compétition continentale. Gallardo avait évidemment le sourire à l'issue de la rencontre. «On n’avait jamais vécu une situation comme celle d’aujourd’hui (mercredi) et cela restera assurément marqué au fer rouge. Les joueurs ont tout donné, se sont aidés, ont joué pour beaucoup de gens qui croyaient peu en eux. Nous avons su saisir nos opportunités aux bons moments avant de défendre le résultat avec courage et cœur», a confié le coach argentin à Olé, avant de rendre hommage à Pérez.

«Enzo Pérez a toujours été le choix numéro un dans les buts. Nous n’étions que onze, il était blessé et j’avais besoin de jambes pour tout le match. C’est ma responsabilité, mais la décision a été commune et il l’a assumée avec beaucoup de vaillance. Ce n’était pas facile de jouer à ce poste, qu'il ne connaît pas du tout», a-t-il salué après l'avoir longuement embrassé sur la pelouse. Pérez, «le héros qui a gagné sa place à la table des grands» (Olé), et River se souviendront très longtemps de cette folle soirée.