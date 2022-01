Sénégal : Sadio Mané donne de ses nouvelles

La suite après cette publicité

Ce mardi, le Sénégal s'est défait du Cap-Vert (2-0) en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Sénégalais, heureux pour la qualification, ont cependant vu sortir sur blessure leur capitaine et meilleur joueur Sadio Mané. En effet, après un long dégagement du gardien Édouard Mendy, l'attaquant de Liverpool s'est retrouvé au contact avec Vozinha, le gardien adverse. Leurs têtes se sont cognées et les deux joueurs étaient sonnés.

Mané trouvera le moyen d'inscrire l'ouverture du score quelques minutes plus tard avant de devoir céder sa place et d'être transporté vers l'hôpital. Quelques heures plus tard, celui qui doit affronter en quart de finale le vainqueur de Mali-Guinée Équatoriale, a donné de ses nouvelles sur son compte Instagram, aux côtés du gardien cap-verdien : «alhamdoulilah, tout va bien, merci à tous pour vos messages». De quoi rassurer les supporters sénégalais sur un probable retour avant les quarts, bien que sa présence n'ait pas encore été confirmée.