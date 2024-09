Reims - PSG : les compositions officielles

Le PSG continuera-t-il son sans-faute ? Après quatre victoires en quatre matches et un premier succès en Ligue des champions cette semaine contre Girona, Paris se rend sur la pelouse du Stade de Reims ce samedi soir pour la cinquième journée de Ligue 1. De leur côté, les Rémois, après un premier revers lors de la première journée, restent sur trois rencontres sans défaites (un match nul, deux victoires). La partie sera à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h, heure du coup d’envoi.

Pour ce match, le Stade de Reims débute en 4-3-3 avec Diouf dans les buts et une défense Buta, Kipré, Agbadou et Akieme. Munetsi, Atangana et Fofana composent le milieu de terrain tandis que les Japonais Ito et Nakamura accompagnera Diakité, seul en pointe. Côté PSG, Luis Enrique, après le match européen de la semaine, procède à un turn-over. Ainsi, Beraldo, Neves, Lee et Doué intègrent le onze titulaire. Donnarumma étant toujours blessé, Safonov démarre dans les cages parisiennes du soir.

Les compositions officielles :

Reims : Diouf - Buta, Kipré, Agbadou, Akieme - Munetsi, Atangana, Fofana - Ito, Diakité, Nakamura

PSG : Safonov - Marquinhos, Pacho, Beraldo - Lee, Zaïre-Emery, Neves, Vitinha - Doué, Kolo Muani, Barcola