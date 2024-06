Didier Digard va devenir le nouvel entraîneur du Havre

Ça s’agite au Havre. À quelques semaines de la reprise des activités, le club doyen, qui a gagné son maintien dans l’élite française à la sueur de son front, a passé la seconde en ce qui concerne la recherche du successeur de Luka Elsner. À un an de la fin de son contrat avec les Ciel et Marine, l’entraîneur slovène a dernièrement ouvert la porte à un départ et est en passe de rejoindre le Stade de Reims, comme nous l’avons révélé ce mercredi.

Pour pallier son départ, la direction du Havre a exploré diverses pistes dont Zoumana Camara et Stéphane Dumont, avant de jeter son dévolu sur Didier Digard, grand artisan du redressement de l’OGC Nice lors de l’exercice 2022-2023. Selon nos informations, le technicien de 37 ans, récemment diplômé du BEPF et dont la proximité avec la formation et les jeunes semblent avoir séduit les décideurs du HAC, va devenir le nouvel entraîneur des Ciel et Marine. Une bonne pioche pour les Hacmens dans la mesure où le principal concerné a l’avantage de connaître la maison pour y avoir été formé. À noter que son arrivée n’engendrera aucune modification dans le staff actuel havrais.