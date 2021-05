River Plate dévoile son maillot domicile pour la saison 2021-2022

Après avoir attiré les regards de la planète football il y a quelques jours suite à sa victoire en Copa Libertadores avec un joueur de champ au poste de gardien, le club de Buenos Aires présente aujourd'hui une toute nouvelle tunique conçue par adidas pour fêter ses 120 ans.

La marque aux trois bandes équipe River Plate depuis 1982, et quand on voit la passion des supporters argentins, on comprend pourquoi adidas ne souhaite pas se séparer du club fondé le 25 mai 1902. En presque 40 ans d'histoire commune, la tunique principale des pensionnaires du stade Monumental est restée quasi identique avec le célèbre symbole du club.

Si son origine reste un mystère, la fameuse bande rouge en diagonale qui avait fait son retour sur le maillot domicile de 1932 est devenue une icône au point de ne plus quitter son fond blanc épuré. Contrairement à la saison dernière, les trois bandes adidas reviennent dans les couleurs historiques du club avec du rouge plutôt que de l'argent. La tenue reste très classique avec le noir traditionnel qui apparaît sur le col polo, le logo adidas et le sponsor maillot « Turkish Airlines ». On notera également un imprimé célébrant les 120 ans du club au niveau de la nuque.

Des chaussettes et un short noir complètent cette tenue qui devrait être portée pour la première fois face à Fluminense en Copa Libertadores.