Barça : Gérard Piqué futur président ?

Gérard Piqué est l’homme d’un seul club. Formé au FC Barcelone, il est parti très tôt à Manchester United, là où ça n’a pas marché pour lui, avant de retourner dans son club formateur. Aujourd'hui âgé de 34 ans, le joueur aux 103 sélections avec la Roja commence à penser à ce qu’il fera à l’issue de sa carrière, et pourquoi pas président du Barça ? Invité de l’émission El Hormiguero, le défenseur central du club catalan s’est exprimé sur la question.

« Il y a des jours oui et des jours non », a-t-il déclaré, rapporte As. « Il faut avoir un grand amour pour le club. Si un jour je décide de le faire, je vous garantis que je le ferai. Pour postuler, vous devez présenter une garantie de 15% du budget du club, soit 150 millions, que vous devez garantir personnellement ou par le biais du conseil d'administration. Florentino à Madrid veut l'augmenter pour que personne... Les prochaines élections à Madrid pourraient avoir lieu dans 20 ans. Le sacrifice personnel lorsque les choses ne vont pas bien sans être payé et pour le fait d'aimer un club. Je suis amoureux du Barça depuis que je suis né. De là à être président, il y a un monde. Si les chiffres sont positifs, vous récupérez les 150 millions. »