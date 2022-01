Le beau geste de Neymar avec un jeune fan gravement blessé

La suite après cette publicité

La star brésilienne du PSG Neymar a enregistré un message vidéo pour supporters de 14 ans qui est gravement blessé après une chute depuis un toit à Sao Paulo alors qu'il essayait d'attraper un ballon. Selon le média brésilien Globo, l'adolescent qui est en soins intensifs a reçu un message vidéo envoyé de la part de l'attaquant parisien pour lui souhaiter un prompt rétablissement.

« D'abord, je te remercie pour ton affection et ensuite je te souhaite un bon rétablissement. Rétablis-toi vite et rejoue au football », a déclaré Neymar dans la vidéo. Le jeune homme a également reçu d'autres messages de soutien de joueur de Sao Paulo comme le défenseur parisien Marquinhos, originaire de la ville et les deux joueurs du FC São Paulo, Emiliano Rigoni et Miranda.