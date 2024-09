Un nouveau scandale à la FIFA ?

Une nouvelle affaire qui pourrait de nouveau éclabousser la FIFA. Selon les informations du quotidien suisse Blick, Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football, occuperait un luxueux appartement au frais de l’organisation. La demeure, composée d’une grande terrasse et d’une superbe vue sur le lac de Zoug entre Lucerne et Zurich, coûterait environ 8 370 € par mois, entièrement payé par la FIFA.

Le média suisse rappelle, par ailleurs, que le président de l’instance serait rémunéré plus de quatre millions d’euros par an. Un salaire qui aurait connu une forte augmentation, d’environ 15% de plus que l’année précédente. La FIFA souligne toutefois, que toutes les rémunérations de son président «sont réglées par contrat et fixées par un comité indépendant». «Cela correspond au package de rémunération standard des cadres de haut niveau de nombreuses organisations en Suisse», explique un porte-parole à Blick.