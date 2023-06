L’Arabie saoudite ne voudrait plus candidater pour la Coupe du Monde 2030 !

La suite après cette publicité

C’est une décision assez inattendue. Alors que l’Arabie saoudite a mis en place une politique sportive d’envergure depuis plusieurs mois, notamment avec les nombreuses offensives en Europe pour renforcer son championnat de football (Ronaldo, Benzema, Kanté…), le Royaume ne voudrait plus candidater pour organiser la Coupe du Monde 2030 en compagnie de la Grèce et de l’Egypte, pour ce qui pouvait être le premier Mondial instauré sur trois continents différents.

En effet, selon les dernières indiscrétions de Marca, le ministre des affaires étrangers de la monarchie dirigée par Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, Faisal ben Farhan Al Saoud, aurait informé ses homologues grecs et égyptiens qu’il ne pourrait pas rivaliser avec une autre candidature tripartite, composée de l’Espagne, du Maroc et du Portugal. Jusqu’à présent, seule la candidature sud-américaine, composée de l’Argentine, de l’Uruguay, du Chili et du Paraguay, pourrait rivaliser, donc, avec ce trio européo-africain.

