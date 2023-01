Ligue 1 : la programmation complète de la 25e journée

Le programme du mois de février en Ligue 1 se dessine tout doucement. Alors que le programme de la 24e journée a été effectué la semaine dernière, on vient de connaître celui de la 25e journée qui se déroulera du vendredi 24 au dimanche 26 février. Ainsi on démarrera avec un duel entre Lille et Brest à 21h le vendredi 24 février sur Prime Vidéo. Le samedi, l’Olympique Lyonnais se déplacera sur la pelouse d’Angers à 17h (Prime Vidéo) tandis que Montpellier et Lens croiseront le fer le soir à 21h (Canal+ Sport 360 et sur Canal+ Foot)

Les sept autres rencontres se dérouleront le dimanche. À 13h, le FC Lorient recevra Auxerre (Prime Vidéo) avant le multiplex de 15h où on aura notamment un joli FC Nantes – Stade Rennais (les 4 rencontres sur Prime Vidéo). À 17h05 sur Canal + Foot et Prime Vidéo se tiendra le derby entre l’AS Monaco et l’OGC Nice. Enfin, le Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain se tiendra à 20h45 et sera diffusé sur Prime Vidéo.

La programmation TV complète de la 25e journée de Ligue 1

Vendredi 24 février 2023 à 21h00 sur Prime Video

LOSC Lille – Stade Brestois 29

Samedi 25 février 2023 à 17h00 sur Prime Video

Angers SCO – Olympique Lyonnais

Samedi 25 février 2023 à 21h00 sur Canal+ Sport 360 et sur Canal+ Foot

Montpellier Hérault SC – RC Lens

Dimanche 26 février 2023 à 13h00 sur Prime Video

FC Lorient – AJ Auxerre

Dimanche 26 février 2023 à 15h00 sur Prime Video

FC Nantes – Stade Rennais FC

AC Ajaccio – ESTAC Troyes

Clermont Foot 63 – RC Strasbourg Alsace

Stade de Reims – Toulouse FC

Dimanche 26 février 2023 à 17h05 sur Canal+ Foot et en co-diffusion sur Prime Video

AS Monaco – OGC Nice

Dimanche 26 février 2023 à 20h45 sur Prime Video

Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain