Qualifications Euro 2024 : l’Espagne et le Portugal assurent, le Luxembourg a encore une chance

Avant le début de l’Euro 2024, qui se déroulera du 14 juin au 14 juillet prochain en Allemagne, les derniers matches qualificatifs se déroulaient dans les groupes A et J. Un programme sans réel enjeu, puisque l’Espagne ne devait pas perdre pour être assurée d’être en première place devant l’Écosse, alors que le Portugal était lui certain de finir en tête devant la Slovaquie. Opposée à la Géorgie, la Roja a rapidement ouvert le score grâce à Le Normand (1-0, 4e). Un avantage de courte durée, puisque Kvaratskhelia égalisait dans la foulée (1-1, 10e).

Il fallait attendre la seconde période pour voir Torres donner la victoire à son pays (2-1, 55e), avant un but CSC, dont Yamal était à l’origine (3-1, 72e). Difficilement, les Espagnols finissent donc en tête du groupe devant l’Écosse, qui a concédé le nul dans les derniers instants contre la Norvège (3-3) et s’est donc qualifiée. Battue par l’Espagne, la Géorgie jouera les barrages grâce à la Ligue des Nations. En revanche, Erling Haaland et ses coéquipiers ne verront donc pas l’Euro 2024, puisqu’ils terminent troisièmes et ne figurent pas parmi les mieux classés de la Ligue des Nations.

Sans les Parisiens Vitinha et Ramos, laissés sur le banc, le Portugal s’est imposé contre l’Islande grâce à Fernandes (37e) et Horta (2-0, 66e). La sélection portugaise boucle sa campagne en tête de sa poule tout en signant le meilleur bilan sur le plan comptable dans ces qualifications (10 victoires en 10 rencontres). Les Islandais, eux, terminent au quatrième rang et n’iront pas en Allemagne. Derrière eux, la Slovaquie s’est également qualifiée en devançant la Bosnie-Herzégovine (5e), qui, malgré seulement neuf points pris, pourra disputer les barrages pour espérer rejoindre l’Allemagne.

Enfin, le Luxembourg a réalisé une campagne de qualification exceptionnelle et a terminé par une victoire sur la pelouse du Liechtenstein, grâce à Rodrigues (1-0, 69e). Les Luxembourgeois terminent donc à la troisième place et auront également une chance de disputer l’Euro 2024 avec sa place acquise lors de la dernière Ligue des Nations.

