Samuel Moutoussamy va signer à Sivasspor

La saison passée, Samuel Moutoussamy avait contribué au maintien du FC Nantes. Avec également une CAN 2023 réussie avec la RD Congo, le milieu de terrain, qui a remporté la Coupe de France 2022 avec le FCN, avait été utilisé à 26 reprises avec les Canaris. Formé au club, le natif de Paris est libre depuis la fin de son contrat le 30 juin dernier.

Mais voilà, son attente n’aura pas été trop longue. Selon nos informations, celui qui est passé par l’INF Clairefontaine et le centre de formation de l’OL va rebondir en Turquie et plus précisément avec Sivasspor. Septième de la dernière édition de Süper Lig, le club basé à Sivas va donc se renforcer avec Samuel Moutoussamy, qui va parapher un contrat de deux ans avec la formation turque.