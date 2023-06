EdF : Antoine Griezmann n’est plus frustré par le capitanat de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Avec la retraite internationale de Hugo Lloris, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a décidé de donner le brassard à son numéro 10, Kylian Mbappé. Une décision prise au détriment de son couteau suisse, Antoine Griezmann. S’il avait été frustré dans un premier temps, l’attaquant de l’Atlético de Madrid semble être passé à autre chose et est aujourd’hui content de se battre aux côtés de son nouveau capitaine.

« Dur, c’est difficile parce que j’ai 32 ans. Même si j’ai encore les cannes, je suis quand même sur la fin. J’ai mis un jour et demi ou deux jours à digérer. Mais après, quand je suis sur le terrain, je suis heureux. C’est ce qui m’importe le plus. Je n’ai jamais voulu arrêter la sélection, cela ne m’est jamais passé par la tête. C’est impossible, il faudra que l’on me dégage. J’aime beaucoup trop l’équipe de France pour arrêter, après, il faut rester au niveau. Tu peux vouloir y être, mais si tu n’as pas le niveau… si j’ai le niveau, j’aimerais aller le plus loin possible. Maintenant à fond avec Kylian qui est notre capitaine. Rien ne va changer parce que je suis comme ça. », a-t-il déclaré en conférence de presse.

