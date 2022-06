L'Ajax et adidas présentent le maillot domicile 2022-2023

Dans le cadre de la collaboration historique avec adidas, l'Ajax Amsterdam dévoile son maillot pour le prochain exercice, toujours dans le respect de ses traditions.

Depuis l'an 2000, la marque aux trois bandes et les Lanciers ne se lâchent plus. Et pour cette 22e année de partenariat, rapportant au club de la capitale néerlandaise environ 8,6 M€ par an, l'Ajax Amsterdam n'allait pas échapper à sa traditionnelle tunique blanche, marquée d'une bande large rouge au centre, pour son nouveau maillot domicile que vient de dévoiler adidas ce lundi.

L'or s'ajoute au maillot bicolore

Néanmoins, plusieurs changements sont à remarquer pour cette saison 2022-2023. Si les couleurs traditionnelles du club amstellodamois ont toujours été le blanc et le rouge, l'équipementier allemand n'a pas hésité à rajouter quelques détails.

Après l'argenté sur les épaules et sur le logo l'an passé, c'est le doré qui vient se mêler au couple habituel cette saison. On le retrouvera notamment sur le col en V, différent du col rond de l'exercice 2021-2022.

Toujours plus de rouge

Autre détail important à souligner : le rouge, plus présent sur la tunique domicile. En plus de venir couvrir le centre de l'avant, il est présent sur les trois bandes classiques longeant les épaules mais également sur les bords de manches, là aussi accompagné de la couleur or.

Enfin, les logos de la marque et du club rejoignent le sponsor principal Ziggo, plus grand opérateur des Pays-Bas et présent sur le maillot depuis 2015, dont l'accord a été prolongé jusqu'en 2025 en novembre dernier. Les dessous de ce nouveau bail restent encore inconnus, alors que, pour leur premier partenariat en 2015, l'Ajax gagnait 8 M€ par saison.

