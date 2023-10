Newcastle : Sean Longstaff exulte après la victoire historique face au PSG

Buteur et auteur d’une très grande prestation lors de la victoire des siens (4-1) face au PSG à l’occasion de la deuxième journée du groupe F de la Ligue des Champions, Sean Longstaff ne pouvait qu’exulter au coup de sifflet final. Interrogé par Sky Sports, le milieu de terrain anglais de 25 ans - qui a finalement récupéré le maillot de Mbappé «pour son petit frère» - décrivait une soirée historique.« C’est une soirée exceptionnelle. Je pense que nous savions en tant que groupe que l’atmosphère serait spéciale. Mais pour moi et Dan Burn, marquer ce soir est surréaliste, les mots me manquent !»

Et d’ajouter : «c’est une soirée incroyable et je suis aux anges. Ma famille sera fière, elle sera ivre aussi ! Ils ne sortent pas le mercredi soir, mais ils pourraient le faire maintenant. C’est l’élite de l’élite et ils ont quelques-uns des meilleurs joueurs du monde. C’était incroyable de les affronter. Il y a encore des choses à améliorer, mais ce soir nous allons fêter ça». Enfin, à la question de savoir si quelqu’un de Newcastle irait travailler jeudi, il a répondu : «j’espère que non. S’ils ont besoin d’une excuse pour ne pas aller travailler, ils en ont une pour ça». Avec ce succès de prestige, Newcastle confirme, quoi qu’il en soit, sa montée en puissance et prend la tête du groupe F.