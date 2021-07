Pierre Ménès cartonne Nathalie Ianetta et Hervé Mathoux

Dans son entretien accordé à l'AFP, relayé par Téléstar, le chroniqueur Pierre Ménès a non seulement annoncé son départ du groupe Canal, mais a également réglé ses comptes avec d'autres journalistes, comme la toute nouvelle directrice des sports de Radio France Nathalie Ianetta : «Elle a fait son pamphlet dans Le Monde. Elle me dédouane sans le faire vraiment. Je n'oublierai jamais le coup de fil qu'elle m'a passé quand je me suis retrouvé au cœur du réacteur. Elle m'a dit : "démissionne, c'est ce que tu as de mieux à faire". C'est la chose qui m'a fait le plus mal».

La suite après cette publicité

Le journaliste de 58 ans s'en est aussi pris à son ancien collège et présentateur du Canal Football Club Hervé Mathoux : *«mon honneur a été sali. Je suis en dépression. Je ne me voyais pas retravailler avec des gens qui m'ont tourné le dos au pire moment. J'ai trop de fierté, je n'aurais pas pu. Lui (Hervé Mathoux, ndlr), il était là pour faire le beau quand j'étais malade mais quand il a fallu sortir ses co***lles, il n'y avait plus personne. Et le CFC, tel que je l'ai vécu cette année avec le flou autour de la Ligue 1, ne me donnait pas forcément envie de continuer».