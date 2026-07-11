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Match Norvège - Angleterre en direct commenté
Quarts de finale de Coupe du Monde - samedi 11 juillet 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Norvège et Angleterre (Coupe du Monde, Quarts de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Quarts de finale de Coupe du Monde entre Norvège et Angleterre. Ce match aura lieu le samedi 11 juillet 2026 à 23:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Norvège et Angleterre.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Norvège et Angleterre en France ?
Le match est à suivre en direct le 11 juillet 2026 à 23:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.
- Où voir le match Norvège Angleterre en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Norvège et Angleterre ?
Norvège : le coach S. Solbakken a choisi une formation en 4-3-3 : Ø. Nyland, D. Møller Wolfe, T. Heggem, K. Ajer, J. Ryerson, P. Berg, S. Berge, M. Ødegaard, A. Schjelderup, E. Haaland, A. Sørloth.
Angleterre : de son côté, l'équipe dirigée par T. Tuchel évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : J. Pickford, N. O'Reilly, M. Guéhi, J. Stones, E. Konsa, D. Rice, E. Anderson, A. Gordon, J. Bellingham, N. Madueke, H. Kane.
- Qui arbitre le match Norvège Angleterre ?
Clément Turpin est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Norvège Angleterre ?
Miami Gardens, Florida accueille le match au Miami Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Norvège Angleterre ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 11 juillet 2026, coup d'envoi 23:00.
- Qui a marqué le but pour Norvège ?
Un seul but a été inscrit pour Norvège par A. Schjelderup 36'.
- Qui a marqué le but pour Angleterre ?
Un seul but a été inscrit pour Angleterre par J. Bellingham 45+2'.