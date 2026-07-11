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1 - 1
48'
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA Quarts de finale
Norvège
1 - 1
MT : 1-1
48'
Angleterre
Diffusé sur beIN SPORTS 1, M6
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
1 - 1
45+2'
1 - 1
(PD A. Gordon) J. Bellingham
36'
1 - 0
A. Schjelderup (PD M. Ødegaard)
Voir le live commenté
Côtes en live 1 4.50 N 2.45 2 2.00 winamax bonus 100€
Possession 68% Angleterre Norvège
Tirs 5 2 3 3 2 5
Grosses occasions créées 100% Angleterre 1 Norvège 0
Compositions Norvège 4-3-3 Angleterre 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
NOR
NUL
ANG
1 4 N 3.9 2 1.82
999 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Angleterre Anthony Gordon 1
Tirs (%)
#1 Flag Angleterre Jude Bellingham 1/2 50% #2 Flag Angleterre Harry Kane 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag Angleterre Anthony Gordon 3 #2 Flag Angleterre Jude Bellingham 2 #3 Flag Angleterre Nico O'Reilly 2
Fautes subies
#1 Flag Angleterre Anthony Gordon 2 #2 Flag Angleterre Jude Bellingham 2
Tirs (%)
#1 Flag Norvège Alexander Sørloth 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Angleterre Jude Bellingham 4/5 80% #2 Flag Angleterre Anthony Gordon 6/13 46% #3 Flag Norvège Julian Ryerson 4/9 44%
Dribbles subis
#1 Flag Norvège Julian Ryerson 3
Passes (%)
#1 Flag Angleterre Elliot Anderson 51/51 100% #2 Flag Angleterre John Stones 51/51 100% #3 Flag Angleterre Ezri Konsa 40/40 100%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
19% 40% 41%
Série en cours
V
V
D
V
V
V
V
V
N
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Julian Ryerson Julian Ryerson Blessure à la cuisse Kristoffer Ajer Kristoffer Ajer Blessure à la cheville
Marc Guéhi Marc Guéhi Ischio-jambiers Marc Guéhi Marc Guéhi Inconnu Tino Livramento Tino Livramento Blessure à la cheville Tino Livramento Tino Livramento Blessure au mollet Kobbie Mainoo Kobbie Mainoo Blessure au mollet Reece James Reece James Ischio-jambiers Marcus Rashford Marcus Rashford Ischio-jambiers Jordan Henderson Jordan Henderson Bras cassé Adam Wharton Adam Wharton Blessure à l'aine Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu Declan Rice Declan Rice Blessure au mollet Declan Rice Declan Rice Maladie Bukayo Saka Bukayo Saka Entorse du tendon d'Achille

Top commentaires

Yohann Dimino 11/07 Et là j'ai envie de dire merci Sorloth....il donne le ballon cela fait deux zéro et les anglais seraient aux fraises avec un mental dans les chaussettes et là c'est tout l'inverse car ils égalisent et prennent même le dessus.... 7 Répondre
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Match Norvège - Angleterre en direct commenté

Quarts de finale de Coupe du Monde - samedi 11 juillet 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Norvège et Angleterre (Coupe du Monde, Quarts de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Quarts de finale de Coupe du Monde entre Norvège et Angleterre. Ce match aura lieu le samedi 11 juillet 2026 à 23:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Norvège et Angleterre.

On en parle

Arbitres

Clément Turpin arbitre principal
0
1.8
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Benjamin Pages arbitre assistant
Nicolas Danos arbitre assistant
Alejandro José Hernández Hernández quatrième arbitre
Armando Villarreal arbitre VAR
Jérôme Brisard arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Miami Stadium Miami Gardens, Florida
Miami Stadium
  • Année de construction : 1987
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 64478
  • Affluence moyenne : 57349
  • Affluence maximum : 62764
  • Affluence minimum : 45065
  • % de remplissage : 86

Match en direct

Date 11 juillet 2026 23:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase Quarts de finale
Diffusion beIN SPORTS 1, M6
Code NOR-ANG
Zone International
Équipe à domicile Norvège
Équipe à l'extérieur Angleterre
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Norvège et Angleterre en France ?

Le match est à suivre en direct le 11 juillet 2026 à 23:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.

Où voir le match Norvège Angleterre en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Norvège et Angleterre ?

Norvège : le coach S. Solbakken a choisi une formation en 4-3-3 : Ø. Nyland, D. Møller Wolfe, T. Heggem, K. Ajer, J. Ryerson, P. Berg, S. Berge, M. Ødegaard, A. Schjelderup, E. Haaland, A. Sørloth.

Angleterre : de son côté, l'équipe dirigée par T. Tuchel évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : J. Pickford, N. O'Reilly, M. Guéhi, J. Stones, E. Konsa, D. Rice, E. Anderson, A. Gordon, J. Bellingham, N. Madueke, H. Kane.

Qui arbitre le match Norvège Angleterre ?

Clément Turpin est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Norvège Angleterre ?

Miami Gardens, Florida accueille le match au Miami Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Norvège Angleterre ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 11 juillet 2026, coup d'envoi 23:00.

Qui a marqué le but pour Norvège ?

Un seul but a été inscrit pour Norvège par A. Schjelderup 36'.

Qui a marqué le but pour Angleterre ?

Un seul but a été inscrit pour Angleterre par J. Bellingham 45+2'.

Top commentaires

Yohann Dimino 11/07 Et là j'ai envie de dire merci Sorloth....il donne le ballon cela fait deux zéro et les anglais seraient aux fraises avec un mental dans les chaussettes et là c'est tout l'inverse car ils égalisent et prennent même le dessus.... 7 Répondre
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