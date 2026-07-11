Match Norvège - Angleterre en direct commenté

Quarts de finale de Coupe du Monde - samedi 11 juillet 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Norvège et Angleterre (Coupe du Monde, Quarts de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Quarts de finale de Coupe du Monde entre Norvège et Angleterre. Ce match aura lieu le samedi 11 juillet 2026 à 23:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Norvège et Angleterre.