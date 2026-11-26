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Match NEC - Rennes en direct commenté
5e journée de UEFA Europa League - jeudi 26 novembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre NEC et Rennes (UEFA Europa League, 5e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de UEFA Europa League entre NEC et Rennes. Ce match aura lieu le jeudi 26 novembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : NEC et Rennes.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre NEC et Rennes en France ?
Le match est à suivre en direct le 26 novembre 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match NEC Rennes en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre NEC et Rennes ?
NEC : le coach D. Schreuder a choisi une formation en 3-4-2-1 : G. Crettaz, D. Fonville, A. Kaplan, T. Storm, C. Bischoff, N. Lebreton, D. Nejašmić, W. Willumsson, D. Tadić, T. Chery, B. Linssen.
Rennes : de son côté, l'équipe dirigée par F. Haise évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : B. Samba, Gonçalo Oliveira, C. Cresswell, A. Aït Boudlal, A. Nagida, D. Cissé, A. Thomasson, S. Szymański, B. Reynolds, E. Lepaul, B. Dia.
- Qui arbitre le match NEC Rennes ?
Nenad Minaković est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match NEC Rennes ?
Nijmegen accueille le match au Goffertstadion.
- Quelle est la date et l'heure du match NEC Rennes ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 novembre 2026, coup d'envoi 21:00.