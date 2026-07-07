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Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 8èmes de finale
Suisse
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Colombie
Diffusé sur beIN SPORTS 1, M6
Temps forts
mi-temps
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Pas d'événements majeurs
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Côtes en live 1 3.80 N 2.20 2 2.50 winamax bonus 100€
Possession 51% Colombie Suisse
Tirs 2 0 4 2 1 5
Compositions Suisse 4-2-3-1 Colombie 4-3-3
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Prono

Qui va gagner ?
SUI
NUL
COL
1 3.5 N 3.1 2 2.2
602 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Flag Colombie Gustavo Puerta 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag Colombie Jhon Arias 2
Fautes subies
#1 Flag Suisse Granit Xhaka 3 #2 Flag Suisse Dan Ndoye 2 #3 Flag Colombie James Rodríguez 2
Duels gagnés (%)
#1 Flag Colombie Johan Mojica 6/6 100% #2 Flag Suisse Granit Xhaka 5/6 83% #3 Flag Colombie Jefferson Lerma 4/5 80%
Interceptions
#1 Flag Suisse Nico Elvedi 2 #2 Flag Colombie Jhon Lucumí 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Colombie Johan Mojica 2/2 100% #2 Flag Colombie Jefferson Lerma 2/2 100% #3 Flag Suisse Granit Xhaka 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Colombie Luis Díaz 0/4 0% #2 Flag Suisse Ardon Jashari 0/4 0% #3 Flag Colombie Gustavo Puerta 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Suisse Ricardo Rodríguez 0/2 0% #2 Flag Suisse Fabian Rieder 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag Suisse Manuel Akanji 46/47 98% #2 Flag Suisse Granit Xhaka 33/36 92% #3 Flag Colombie Jefferson Lerma 36/40 90%

Analyse avant-match

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Probabilité de victoire
25% 35% 40%
Série en cours
V
V
V
N
N
V
N
V
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Isaac Schmidt Isaac Schmidt Blessure au mollet Michel Aebischer Michel Aebischer Blessure musculaire Yvon Mvogo Yvon Mvogo Blessure à la main Nico Elvedi Nico Elvedi Blessure à la cheville Djibril Sow Djibril Sow Blessure au pied Silvan Widmer Silvan Widmer Blessure à la hanche Denis Zakaria Denis Zakaria Inconnu Denis Zakaria Denis Zakaria Ischio-jambiers
Daniel Muñoz Daniel Muñoz Inconnu James Rodríguez James Rodríguez Maladie Deiver Machado Deiver Machado Blessure à la jambe Deiver Machado Deiver Machado Ischio-jambiers Yáser Asprilla Yáser Asprilla Blessure au genou Luis Suárez Luis Suárez Blessure à l'épaule

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Thimanjer 21:49 J’aimerais bien un Argentine - Colombie... ca devrait valoir son paquet de cacahuète sur le combat physique 3 Répondre
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Match Suisse - Colombie en direct commenté

8èmes de finale de Coupe du Monde - mardi 7 juillet 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Suisse et Colombie (Coupe du Monde, 8èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Coupe du Monde entre Suisse et Colombie. Ce match aura lieu le mardi 7 juillet 2026 à 22:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Suisse et Colombie.

On en parle

Arbitres

Iván Arcides Barton Cisneros arbitre principal
0.3
1.7
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Henri Antonio Pupiro Esquivel arbitre assistant
David Jonathan Morán Santos arbitre assistant
Katia Itzel García Mendoza quatrième arbitre
Armando Villarreal arbitre VAR
Guillermo Pacheco Larios arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

BC Place Vancouver Vancouver, British Columbia
BC Place Vancouver
  • Année de construction : 1983
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 52497
  • Affluence moyenne : 27679
  • Affluence maximum : 54798
  • Affluence minimum : 2108
  • % de remplissage : 51

Match en direct

Date 07 juillet 2026 22:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase 8èmes de finale
Diffusion beIN SPORTS 1, M6
Code SUI-COL
Zone International
Équipe à domicile Suisse
Équipe à l'extérieur Colombie
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Suisse et Colombie en France ?

Le match est à suivre en direct le 07 juillet 2026 à 22:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.

Où voir le match Suisse Colombie en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Suisse et Colombie ?

Suisse : le coach M. Yakın a choisi une formation en 4-2-3-1 : G. Kobel, R. Rodríguez, M. Akanji, N. Elvedi, D. Zakaria, G. Xhaka, R. Freuler, F. Rieder, A. Jashari, D. Ndoye, B. Embolo.

Colombie : de son côté, l'équipe dirigée par N. Lorenzo évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : C. Vargas, J. Mojica, J. Lucumí, D. Sánchez, D. Muñoz, G. Puerta, J. Lerma, J. Arias, L. Díaz, L. Suárez, J. Rodríguez.

Qui arbitre le match Suisse Colombie ?

Iván Arcides Barton Cisneros est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Suisse Colombie ?

Vancouver, British Columbia accueille le match au BC Place Vancouver.

Quelle est la date et l'heure du match Suisse Colombie ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 07 juillet 2026, coup d'envoi 22:00.

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