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Match Suisse - Colombie en direct commenté
8èmes de finale de Coupe du Monde - mardi 7 juillet 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Suisse et Colombie (Coupe du Monde, 8èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Coupe du Monde entre Suisse et Colombie. Ce match aura lieu le mardi 7 juillet 2026 à 22:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Suisse et Colombie.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Suisse et Colombie en France ?
Le match est à suivre en direct le 07 juillet 2026 à 22:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.
- Où voir le match Suisse Colombie en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Suisse et Colombie ?
Suisse : le coach M. Yakın a choisi une formation en 4-2-3-1 : G. Kobel, R. Rodríguez, M. Akanji, N. Elvedi, D. Zakaria, G. Xhaka, R. Freuler, F. Rieder, A. Jashari, D. Ndoye, B. Embolo.
Colombie : de son côté, l'équipe dirigée par N. Lorenzo évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : C. Vargas, J. Mojica, J. Lucumí, D. Sánchez, D. Muñoz, G. Puerta, J. Lerma, J. Arias, L. Díaz, L. Suárez, J. Rodríguez.
- Qui arbitre le match Suisse Colombie ?
Iván Arcides Barton Cisneros est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Suisse Colombie ?
Vancouver, British Columbia accueille le match au BC Place Vancouver.
- Quelle est la date et l'heure du match Suisse Colombie ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 07 juillet 2026, coup d'envoi 22:00.