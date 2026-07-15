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1 - 0
57'
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA Demi-finales
Angleterre
1 - 0
MT : 0-0
57'
Argentine
Regarder en direct sur beIN SPORTS
Temps forts
55'
1 - 0
A. Gordon (PD M. Rogers)
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
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Côtes en live 1 1.39 N 3.45 2 10.0 winamax bonus 100€
Possession 55% Argentine Angleterre
Tirs 2 1 4 1 1 5
Grosses occasions créées 100% Angleterre 1 Argentine 0
Compositions Angleterre 4-2-3-1 Argentine 4-4-2
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Prono

Qui va gagner ?
ANG
NUL
ARG
1 2.65 N 2.95 2 3
1234 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Angleterre Morgan Rogers 1
Tirs (%)
#1 Flag Argentine Julián Álvarez 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag Argentine Lionel Messi 4 #2 Flag Argentine Julián Álvarez 2
Fautes subies
#1 Flag Angleterre Jude Bellingham 4 #2 Flag Angleterre Elliot Anderson 4 #3 Flag Argentine Nicolás Tagliafico 2
Dépossédé du ballon
#1 Flag Argentine Lionel Messi 4
Duels gagnés (%)
#1 Flag Argentine Nicolás Tagliafico 4/5 80% #2 Flag Argentine Cristian Romero 6/8 75% #3 Flag Angleterre Elliot Anderson 8/12 67%
Interceptions
#1 Flag Angleterre Declan Rice 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Argentine Leandro Paredes 2/2 100% #2 Flag Angleterre John Stones 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Angleterre Anthony Gordon 0/5 0% #2 Flag Angleterre Harry Kane 0/5 0% #3 Flag Angleterre Morgan Rogers 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Angleterre Harry Kane 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag Argentine Enzo Fernández 36/36 100% #2 Flag Angleterre John Stones 32/32 100% #3 Flag Angleterre Marc Guéhi 46/47 98%

Analyse avant-match

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Probabilité de victoire
35% 34% 31%
Série en cours
V
V
V
V
N
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Marc Guéhi Marc Guéhi Inconnu Tino Livramento Tino Livramento Blessure à la cheville Tino Livramento Tino Livramento Blessure au mollet Kobbie Mainoo Kobbie Mainoo Blessure au mollet Marcus Rashford Marcus Rashford Ischio-jambiers Jordan Henderson Jordan Henderson Bras cassé Adam Wharton Adam Wharton Blessure à l'aine Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu Declan Rice Declan Rice Blessure au mollet Bukayo Saka Bukayo Saka Entorse du tendon d'Achille
Cristian Romero Cristian Romero Blessure au genou Cristian Romero Cristian Romero Blessure à l'orteil Gonzalo Montiel Gonzalo Montiel Ischio-jambiers Nahuel Molina Nahuel Molina Ischio-jambiers Lisandro Martínez Lisandro Martínez Coup Lautaro Martínez Lautaro Martínez Blessure à la cheville Giovani Lo Celso Giovani Lo Celso Blessure au genou Enzo Barrenechea Enzo Barrenechea Inconnu

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Kar Namaq 21:03 Et pour la première fois de ma vie, je suis pour l’Angleterre, et à 100%. 16 Répondre
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Match Angleterre - Argentine en direct commenté

Demi-finales de Coupe du Monde - mercredi 15 juillet 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Angleterre et Argentine (Coupe du Monde, Demi-finales)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Demi-finales de Coupe du Monde entre Angleterre et Argentine. Ce match aura lieu le mercredi 15 juillet 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Angleterre et Argentine.

On en parle

Arbitres

Ismail Elfath arbitre principal
0.3
2
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Kyle Thomas Atkins arbitre assistant
Corey Michael Parker arbitre assistant
Maurizio Mariani quatrième arbitre
Juan Ignacio Lara Luco arbitre VAR
Marco Di Bello arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Atlanta Stadium Atlanta, Georgia
Atlanta Stadium
  • Année de construction : 2017
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 68239
  • Affluence moyenne : 49403
  • Affluence maximum : 71635
  • Affluence minimum : 20335
  • % de remplissage : 69

Match en direct

Date 15 juillet 2026 21:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase Demi-finales
Diffusion beIN SPORTS 1, M6
Code ANG-ARG
Zone International
Équipe à domicile Angleterre
Équipe à l'extérieur Argentine
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Angleterre et Argentine en France ?

Le match est à suivre en direct le 15 juillet 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.

Où voir le match Angleterre Argentine en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Angleterre et Argentine ?

Angleterre : le coach T. Tuchel a choisi une formation en 4-2-3-1 : J. Pickford, D. Spence, M. Guéhi, J. Stones, R. James, D. Rice, E. Anderson, A. Gordon, J. Bellingham, M. Rogers, H. Kane.

Argentine : de son côté, l'équipe dirigée par L. Scaloni évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : E. Martínez, N. Tagliafico, Lisandro Martínez, C. Romero, N. Molina, E. Fernández, A. Mac Allister, L. Paredes, G. Simeone, J. Alvarez, L. Messi.

Qui arbitre le match Angleterre Argentine ?

Ismail Elfath est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Angleterre Argentine ?

Atlanta, Georgia accueille le match au Atlanta Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Angleterre Argentine ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 15 juillet 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Angleterre ?

Un seul but a été inscrit pour Angleterre par A. Gordon 55'.

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