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Match Angleterre - Argentine en direct commenté
Demi-finales de Coupe du Monde - mercredi 15 juillet 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Angleterre et Argentine (Coupe du Monde, Demi-finales)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Demi-finales de Coupe du Monde entre Angleterre et Argentine. Ce match aura lieu le mercredi 15 juillet 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Angleterre et Argentine.
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Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Angleterre et Argentine en France ?
Le match est à suivre en direct le 15 juillet 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.
- Où voir le match Angleterre Argentine en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Angleterre et Argentine ?
Angleterre : le coach T. Tuchel a choisi une formation en 4-2-3-1 : J. Pickford, D. Spence, M. Guéhi, J. Stones, R. James, D. Rice, E. Anderson, A. Gordon, J. Bellingham, M. Rogers, H. Kane.
Argentine : de son côté, l'équipe dirigée par L. Scaloni évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : E. Martínez, N. Tagliafico, Lisandro Martínez, C. Romero, N. Molina, E. Fernández, A. Mac Allister, L. Paredes, G. Simeone, J. Alvarez, L. Messi.
- Qui arbitre le match Angleterre Argentine ?
Ismail Elfath est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Angleterre Argentine ?
Atlanta, Georgia accueille le match au Atlanta Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Angleterre Argentine ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 15 juillet 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Angleterre ?
Un seul but a été inscrit pour Angleterre par A. Gordon 55'.