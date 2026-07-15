Match Angleterre - Argentine en direct commenté

Demi-finales de Coupe du Monde - mercredi 15 juillet 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Angleterre et Argentine (Coupe du Monde, Demi-finales)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Demi-finales de Coupe du Monde entre Angleterre et Argentine. Ce match aura lieu le mercredi 15 juillet 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Angleterre et Argentine.