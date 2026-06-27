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Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 3e journée
Panama
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Angleterre
Diffusé sur beIN SPORTS 1, M6
Temps forts
mi-temps
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Pas d'événements majeurs
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Côtes en live 1 11.5 N 4.00 2 1.30 winamax bonus 100€
Classement live 2 Angleterre 5 4 Panama 1
Possession 72% Angleterre Panama
Tirs 3 1 7 2 2 9
Compositions Panama 5-4-1 Angleterre 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
PAN
NUL
ANG
1 14 N 9 2 1.15
327 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Dribbles réussis
#1 Flag Panama Carlos Harvey 2 #2 Flag Angleterre Jude Bellingham 2 #3 Flag Panama Amir Murillo 2
Fautes subies
#1 Flag Angleterre Jude Bellingham 4 #2 Flag Angleterre Elliot Anderson 3
Duels gagnés (%)
#1 Flag Angleterre Jarell Quansah 4/5 80% #2 Flag Angleterre Nico O'Reilly 4/5 80% #3 Flag Angleterre Jude Bellingham 10/15 67%
Interceptions
#1 Flag Angleterre Elliot Anderson 2 #2 Flag Angleterre Marc Guéhi 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Angleterre Jarell Quansah 4/4 100% #2 Flag Angleterre Ezri Konsa 2/2 100% #3 Flag Angleterre Elliot Anderson 2/4 50%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Panama Tomás Rodríguez 0/6 0% #2 Flag Panama Cristian Martínez 0/5 0% #3 Flag Panama José Luis Rodríguez 4/10 40%
Dribbles subis
#1 Flag Angleterre Elliot Anderson 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Panama Tomás Rodríguez 0/3 0% #2 Flag Panama José Luis Rodríguez 0/2 0% #3 Flag Angleterre Jude Bellingham 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag Angleterre Ezri Konsa 37/37 100% #2 Flag Angleterre Marc Guéhi 45/47 96% #3 Flag Angleterre Elliot Anderson 51/56 91%

Analyse avant-match

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Probabilité de victoire
5% 37% 58%
Série en cours
D
D
N
V
D
N
V
V
V
D
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 100% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Aníbal Godoy Aníbal Godoy Blessure à la cuisse
Marc Guéhi Marc Guéhi Inconnu Tino Livramento Tino Livramento Blessure à la cheville Tino Livramento Tino Livramento Blessure au mollet Kobbie Mainoo Kobbie Mainoo Blessure au mollet Reece James Reece James Ischio-jambiers Marcus Rashford Marcus Rashford Ischio-jambiers Adam Wharton Adam Wharton Blessure à l'aine Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu Declan Rice Declan Rice Blessure au mollet Bukayo Saka Bukayo Saka Entorse du tendon d'Achille

Top commentaires

Nico 23:26 L'Angleterre très décevante dans cette phase de poule. Aucune equipe ne sort du lot à part la France énorme favori et l'Argentine qui tient son rang. Le reste c'est quand même assez faiblards c'est dommage qu'il n'y ai pas 5/6 équipes capables de la gagner 2 Répondre
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Match Panama - Angleterre en direct commenté

3e journée de Coupe du Monde - samedi 27 juin 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Panama et Angleterre (Coupe du Monde, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Coupe du Monde entre Panama et Angleterre. Ce match aura lieu le samedi 27 juin 2026 à 23:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Panama et Angleterre.

On en parle

Arbitres

Abdulrahman Ibrahim Al Jassim arbitre principal
0
2
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Taleb Salem Al Marri arbitre assistant
Saoud Ahmed Saoud Abdulla Al Maqaleh arbitre assistant
Sandro Schärer quatrième arbitre
Khamis Mohamed Al Marri arbitre VAR
Juan Ignacio Lara Luco arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

New York New Jersey Stadium East Rutherford, New Jersey
New York New Jersey Stadium
  • Année de construction : 2010
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 80663
  • Affluence moyenne : 52240
  • Affluence maximum : 68324
  • Affluence minimum : 29321
  • % de remplissage : 72

Match en direct

Date 27 juin 2026 23:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase Phase de poules - Groupe L - journée 3
Diffusion beIN SPORTS 1, M6
Code PAN-ANG
Zone International
Équipe à domicile Panama
Équipe à l'extérieur Angleterre
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Panama et Angleterre en France ?

Le match est à suivre en direct le 27 juin 2026 à 23:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.

Où voir le match Panama Angleterre en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Panama et Angleterre ?

Panama : le coach Thomas Christiansen a choisi une formation en 5-4-1 : O. Mosquera, A. Andrade, J. Córdoba, F. Escobar, J. Gutiérrez, A. Murillo, J. Rodríguez, C. Harvey, Y. Bárcenas, C. Martínez, T. Rodríguez.

Angleterre : de son côté, l'équipe dirigée par T. Tuchel évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : J. Pickford, N. O'Reilly, M. Guéhi, E. Konsa, J. Quansah, J. Bellingham, E. Anderson, M. Rashford, M. Rogers, B. Saka, H. Kane.

Qui arbitre le match Panama Angleterre ?

Abdulrahman Ibrahim Al Jassim est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Panama Angleterre ?

East Rutherford, New Jersey accueille le match au New York New Jersey Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Panama Angleterre ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 27 juin 2026, coup d'envoi 23:00.

Top commentaires

Nico 23:26 L'Angleterre très décevante dans cette phase de poule. Aucune equipe ne sort du lot à part la France énorme favori et l'Argentine qui tient son rang. Le reste c'est quand même assez faiblards c'est dommage qu'il n'y ai pas 5/6 équipes capables de la gagner 2 Répondre
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