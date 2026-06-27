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Match Panama - Angleterre en direct commenté
3e journée de Coupe du Monde - samedi 27 juin 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Panama et Angleterre (Coupe du Monde, 3e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Coupe du Monde entre Panama et Angleterre. Ce match aura lieu le samedi 27 juin 2026 à 23:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Panama et Angleterre.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Panama et Angleterre en France ?
Le match est à suivre en direct le 27 juin 2026 à 23:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.
- Où voir le match Panama Angleterre en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Panama et Angleterre ?
Panama : le coach Thomas Christiansen a choisi une formation en 5-4-1 : O. Mosquera, A. Andrade, J. Córdoba, F. Escobar, J. Gutiérrez, A. Murillo, J. Rodríguez, C. Harvey, Y. Bárcenas, C. Martínez, T. Rodríguez.
Angleterre : de son côté, l'équipe dirigée par T. Tuchel évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : J. Pickford, N. O'Reilly, M. Guéhi, E. Konsa, J. Quansah, J. Bellingham, E. Anderson, M. Rashford, M. Rogers, B. Saka, H. Kane.
- Qui arbitre le match Panama Angleterre ?
Abdulrahman Ibrahim Al Jassim est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Panama Angleterre ?
East Rutherford, New Jersey accueille le match au New York New Jersey Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Panama Angleterre ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 27 juin 2026, coup d'envoi 23:00.