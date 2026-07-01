Match Belgique - Sénégal en direct commenté

16èmes de finale de Coupe du Monde - mercredi 1 juillet 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Belgique et Sénégal (Coupe du Monde, 16èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16èmes de finale de Coupe du Monde entre Belgique et Sénégal. Ce match aura lieu le mercredi 1 juillet 2026 à 22:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Belgique et Sénégal.