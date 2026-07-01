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0 - 1
45+4'
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 16èmes de finale
Belgique
0 - 1
45+4'
Sénégal
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
25'
0 - 1
H. Diarra
Voir le live commenté
Côtes en live 1 3.85 N 2.80 2 2.00 winamax bonus 100€
Possession 51% Sénégal Belgique
Tirs 3 1 4 2 3 7
Compositions Belgique 4-2-3-1 Sénégal 4-3-3
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Prono

Qui va gagner ?
BEL
NUL
SEN
1 2.1 N 3.35 2 3.5
833 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Dribbles réussis
#1 Flag Sénégal Pathé Ciss 2 #2 Flag Sénégal Iliman Ndiaye 2
Fautes subies
#1 Flag Sénégal Sadio Mané 2
Tirs (%)
#1 Flag Sénégal Ismaïla Sarr 0/3 0%
Dépossédé du ballon
#1 Flag Belgique Charles De Ketelaere 3
Duels gagnés (%)
#1 Flag Sénégal Sadio Mané 4/7 57%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Belgique Charles De Ketelaere 0/5 0%
Passes (%)
#1 Flag Belgique Brandon Mechele 45/47 96% #2 Flag Belgique Arthur Theate 38/40 95% #3 Flag Sénégal Moussa Niakhaté 40/43 93%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
39% 37% 23%
Série en cours
V
N
N
V
V
V
D
D
N
D
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Leandro Trossard Leandro Trossard Blessure au mollet Jérémy Doku Jérémy Doku Maladie Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Blessure à l'aine Thomas Meunier Thomas Meunier Ischio-jambiers Charles Vanhoutte Charles Vanhoutte Blessure à l'aine
Pape Matar Sarr Pape Matar Sarr Coup Ismail Jakobs Ismail Jakobs Rupture du tendon d'Achille

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Match Belgique - Sénégal en direct commenté

16èmes de finale de Coupe du Monde - mercredi 1 juillet 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Belgique et Sénégal (Coupe du Monde, 16èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16èmes de finale de Coupe du Monde entre Belgique et Sénégal. Ce match aura lieu le mercredi 1 juillet 2026 à 22:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Belgique et Sénégal.

On en parle

Arbitres

Héctor Saíd Martínez Sorto arbitre principal
Christian Jesús Ramírez Soto arbitre assistant
Walter Enrique López Ramos arbitre assistant
Andrés José Rojas Noguera quatrième arbitre
Rodolpho Toski Marques arbitre VAR
Guillermo Pacheco Larios arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Seattle Stadium Seattle, Washington
Seattle Stadium
  • Année de construction : 2002
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 66925
  • Affluence moyenne : 39445
  • Affluence maximum : 66925
  • Affluence minimum : 7042
  • % de remplissage : 56

Match en direct

Date 01 juillet 2026 22:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase 16èmes de finale
Diffusion beIN SPORTS 1
Code BEL-SEN
Zone International
Équipe à domicile Belgique
Équipe à l'extérieur Sénégal
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Belgique et Sénégal en France ?

Le match est à suivre en direct le 01 juillet 2026 à 22:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Belgique Sénégal en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Belgique et Sénégal ?

Belgique : le coach R. Garcia a choisi une formation en 4-2-3-1 : T. Courtois, M. De Cuyper, A. Theate, B. Mechele, T. Castagne, H. Vanaken, Y. Tielemans, J. Doku, K. De Bruyne, L. Trossard, C. De Ketelaere.

Sénégal : de son côté, l'équipe dirigée par P. Thiaw évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Diaw, I. Jakobs, M. Niakhaté, P. Ciss, K. Diatta, P. Gueye, I. Gueye, H. Diarra, S. Mané, I. Sarr, I. Ndiaye.

Qui arbitre le match Belgique Sénégal ?

Héctor Saíd Martínez Sorto est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Belgique Sénégal ?

Seattle, Washington accueille le match au Seattle Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Belgique Sénégal ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 01 juillet 2026, coup d'envoi 22:00.

Qui a marqué le but pour Sénégal ?

Un seul but a été inscrit pour Sénégal par H. Diarra 25'.

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