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Match Belgique - Sénégal en direct commenté
16èmes de finale de Coupe du Monde - mercredi 1 juillet 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Belgique et Sénégal (Coupe du Monde, 16èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16èmes de finale de Coupe du Monde entre Belgique et Sénégal. Ce match aura lieu le mercredi 1 juillet 2026 à 22:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Belgique et Sénégal.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Belgique et Sénégal en France ?
Le match est à suivre en direct le 01 juillet 2026 à 22:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Belgique Sénégal en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Belgique et Sénégal ?
Belgique : le coach R. Garcia a choisi une formation en 4-2-3-1 : T. Courtois, M. De Cuyper, A. Theate, B. Mechele, T. Castagne, H. Vanaken, Y. Tielemans, J. Doku, K. De Bruyne, L. Trossard, C. De Ketelaere.
Sénégal : de son côté, l'équipe dirigée par P. Thiaw évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Diaw, I. Jakobs, M. Niakhaté, P. Ciss, K. Diatta, P. Gueye, I. Gueye, H. Diarra, S. Mané, I. Sarr, I. Ndiaye.
- Qui arbitre le match Belgique Sénégal ?
Héctor Saíd Martínez Sorto est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Belgique Sénégal ?
Seattle, Washington accueille le match au Seattle Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Belgique Sénégal ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 01 juillet 2026, coup d'envoi 22:00.
- Qui a marqué le but pour Sénégal ?
Un seul but a été inscrit pour Sénégal par H. Diarra 25'.