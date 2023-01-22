1 - 0
terminé
Saudi Pro League (Arabie Saoudite) 2022/2023 14e journée -
Nassr
1 - 0
terminé
MT : 1 - 0
Ittifaq
31' Talisca
Diffusé sur RMC Sport 1, L'équipe web
0'
22'
22'
Saeed Al Muwallad
31'
31'
Talisca
MT
66'
x2
66'
G. Martínez > Sami Al-Najei
66'
Abdulrahman Ghareeb > Ayman Yahya
75'
75'
Abdulmajeed Al Sulaiheem > Ali Al-Hassan
80'
x3
80'
Faisal Al Ghamdi > Hamed Al Ghamdi
80'
R. Quaison > Ahmed Al Ghamdi
83'
Saeed Al Muwallad > A. Oumar
86'
x2
86'
Saad Al Mosa
90+1'
Vitinho > Abdullah Al Salem
90+1'
Y. Niakaté > Abdulrahman Al Obaid
90'

Statistiques

Classement live 1 Nassr 33 10 Ittifaq 16
Possession 67% Nassr Ittifaq
Tirs 13 8 6 5 2 8
Grosses occasions créées 100% Nassr 1 Ittifaq 0
Compositions Nassr 4-2-3-1 Ittifaq 4-4-2

Live commenté

Tous Temps forts 12 Buts 1

C'est terminé !

Bonne soirée à toutes et à tous, on se retrouve dés ce soir à 21h pour le match de Liga entre Bilbao et le Real Madrid. Bonne soirée.

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Homme du match : Talisca

En forme, l'attaquant brésilien a su se montrer efficace en marquant son douzième but de la saison et en emmenant son équipe vers la victoire.

Seit zwei Jahren in Lissabon: Talisca

Fin du match

Cristiano Ronaldo ne marque pas mais gagne pour sa première avec Al Nassr. Le club de Riyad s'impose 1-0 contre Al Ittifaq grâce à un but de Talisca (31e).

نادي النصر السعودي
🔚 | صافـرة النهايـة!

النصر 1 - 0 الاتفاق
⚽️ أندرسون تاليسكا

مبروك يا عالميين! 💛
#النصر_الاتفاق
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90'+3

Ballon glissé par Sami Al-Najei sur la gauche en profondeur pour Cristiano Ronaldo. Paulo Victor sort vite et dégage en touche.

90'+1

Abdullah Al Salem et Abdulrahman Al Obaid rentrent pour ces dernières minutes pour Al Ittifaq.

90'+1
Changement
Changement
Abdulrahman Al Obaid Abdulrahman Al Obaid #13 - Défenseur Al Ittifaq Dammam Y. Niakaté Y. Niakaté #18 - Attaquant Al Ittifaq Dammam
90'+1
Changement
Changement
Abdullah Al Salem Abdullah Al Salem #17 - Attaquant Al Ittifaq Dammam Vitinho Vitinho #27 - Attaquant Al Ittifaq Dammam
90'

Temps additionnel 3 minutes

90'

Long ballon glissé sur la gauche en profondeur pour Ahmed Al Ghamdi. La sphère file e touche.

89'

Faute d'Ahmed Al Ghamdi dans le camp d'Al Nassr sur Sultan Al-Ghannam. Coup franc pour les locaux.

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Stats joueurs

Plus de statistiques
Meilleur buteur Anderson Souza Conceição Anderson Souza Conceição #94 – Milieu Al Nasr Riyadh
Meilleur passeur Abdulmajeed Mohammed Issa Al Sulaiheem Abdulmajeed Mohammed Issa Al Sulaiheem #8 – Milieu Al Nasr Riyadh
Duels gagnés Abdulelah Al-Amri Abdulelah Al-Amri #5 – Défenseur Al Nasr Riyadh
Tirs cadrés Anderson Souza Conceição Anderson Souza Conceição #94 – Milieu Al Nasr Riyadh
Interceptions Faisal Abdulrahman Saeed Al Ghamdi Faisal Abdulrahman Saeed Al Ghamdi #16 – Milieu Al Ittifaq Dammam

Classement buteurs

Anderson Souza Conceição 12 Anderson Souza Conceição #11 Al Nasr Riyadh Vincent Aboubakar 4 #11 Al Nasr Riyadh Luiz Gustavo Dias 4 #23 Al Nasr Riyadh Ayman Yahya Salem Ahmed 3 Voir le classement complet

Analyse avant-match

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Série en cours
N
V
V
N
V
D
V
D
V
N
Rencontres précédentes
46% 6 Victoires 31% 4 Nuls 23% 3 Victoires

Match Nassr - Ittifaq en direct commenté

14e journée de Saudi Pro League (Arabie Saoudite) - dimanche 22 janvier 2023

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Nassr et Ittifaq (Saudi Pro League (Arabie Saoudite), 14e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 14e journée de Saudi Pro League (Arabie Saoudite) entre Nassr et Ittifaq. Ce match aura lieu le dimanche 22 janvier 2023 à 18:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Nassr et Ittifaq.

Arbitres

Khaled Al Teris Arbitre principal
Yasser Al Sultan Arbitre assistant
Mohammad Al-Hanfoosh Arbitre assistant
Sultan Al Okairy Quatrième arbitre

Lieu du match

Mrsool Park Ar-Riyāḍ (Riyadh)
Mrsool Park
  • Année de construction : 2015
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 25000
  • Affluence moyenne : 9583
  • Affluence maximum : 23248
  • % de remplissage : 37

Match en direct

Date 22 janvier 2023 18:30
Compétition Saudi Pro League (Arabie Saoudite)
Saison 2022/2023
Phase Saison régulière - journée 14
Diffusion RMC Sport 1, L'équipe web
Affluence 22862
Code NSR-ITF
Zone Arabie-saoudite
Équipe à domicile Al Nasr Riyadh
Équipe à l'extérieur Al Ittifaq Dammam
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Nassr et Ittifaq ?

Nassr a remporté la rencontre sur le score de 1-0.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Nassr et Ittifaq en France ?

Le match est à suivre en direct le 22 janvier 2023 à 18:30 sur RMC Sport 1 ou L'équipe web.

Où voir le match Nassr Ittifaq en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de RMC Sportou L'équipe.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Nassr et Ittifaq ?

Al Nasr Riyadh : le coach R. Garcia a choisi une formation en 4-2-3-1 : Nawaf Al Aqidi, Ali Lajami, Abdulelah Al-Amri, Abdullah Madu, Sultan Al-Ghannam, Abdullah Al Khaibari, Abdulmajeed Al Sulaiheem, G. Martínez, Talisca, Abdulrahman Ghareeb, Cristiano Ronaldo.

Al Ittifaq Dammam : de son côté, l'équipe dirigée par P. Carteron évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : Paulo Victor, Abdullah Khateeb, M. Tisserand, Saad Al Mosa, Saeed Al Muwallad, Vitinho, Ali Abdullah Hazzazi, Faisal Al Ghamdi, Mohammed Al Kuwaykibi, Y. Niakaté, R. Quaison.

Qui arbitre le match Nassr Ittifaq ?

Khaled Al Teris est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Nassr Ittifaq ?

Ar-Riyāḍ (Riyadh) accueille le match au Mrsool Park.

Quelle est la date et l'heure du match Nassr Ittifaq ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 22 janvier 2023, coup d'envoi 18:30.

Qui a marqué le but pour Nassr ?

Un seul but a été inscrit pour Nassr par Talisca 31'.

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