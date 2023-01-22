Match Nassr - Ittifaq en direct commenté

14e journée de Saudi Pro League (Arabie Saoudite) - dimanche 22 janvier 2023

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Nassr et Ittifaq (Saudi Pro League (Arabie Saoudite), 14e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 14e journée de Saudi Pro League (Arabie Saoudite) entre Nassr et Ittifaq. Ce match aura lieu le dimanche 22 janvier 2023 à 18:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Nassr et Ittifaq.