Saudi Pro League (Arabie Saoudite) 2022/2023 14e journée -
Diffusé sur RMC Sport 1, L'équipe web
0'
22'
22'
Saeed Al Muwallad
31'
31'
Talisca
MT
66'
x2
66'
G. Martínez > Sami Al-Najei
66'
Abdulrahman Ghareeb > Ayman Yahya
75'
75'
Abdulmajeed Al Sulaiheem > Ali Al-Hassan
80'
x3
80'
Faisal Al Ghamdi > Hamed Al Ghamdi
80'
R. Quaison > Ahmed Al Ghamdi
83'
Saeed Al Muwallad > A. Oumar
86'
x2
86'
Saad Al Mosa
90+1'
Vitinho > Abdullah Al Salem
90+1'
Y. Niakaté > Abdulrahman Al Obaid
90'
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