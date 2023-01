Saudi Pro League : pour la première de Cristiano Ronaldo, Al Nassr domine Al Ettifaq

La suite après cette publicité

Gros événement en Arabie Saoudite ce dimanche soir. Pour le compte de la 14e journée de Saudi Pro League, Al Nassr recevait Al-Ettifaq. L’occasion pour la star portugaise Cristiano Ronaldo d’effectuer sa grande première sous ses nouvelles couleurs en match officiel. Le Portugais, qui a brillé dans un match de gala face au PSG (4-5) ce jeudi, était évidemment titulaire et capitaine pour ce match important. Car la formation de Rudi Garcia pouvait reprendre la tête du championnat devant Al Hilal (et avec un match en moins) en cas de victoire face à Al-Ettifaq. L’équipe entrainée par le Français Patrice Carteron, ancien de Dijon, était notamment composée de Marcel Tisserand.

Dans un stade à guichet fermé, CR7 a logiquement été accueilli comme une superstar. Ambiance festive dans le stade, des supporters en feu, un beau tifo pour le coup d’envoi, la rencontre avait de quoi être passionnante. À chaque ballon touché par l’ancienne légende du Real Madrid, les supporters s’enflammaient. Il fallait attendre quelques minutes pour le voir s’illustrer avec le ballon. Après un contrôle déroutant, il s’ouvrait le but et plaçait une frappe puissante déviée de justesse par Tisserand. C’est tout pour la première période dans une rencontre d’un niveau correct, mais d’un rythme assez faible. Suivi régulièrement par deux ou trois joueurs, Cristiano Ronaldo aidait finalement son équipe à ouvrir le score. Sur un centre dans la boite, le Portugais manquait d’un cheveu la tête, mais attirait toute la défense avec lui. Cela profitait au meilleur buteur du championnat, Talisca, qui ouvrait le score (1-0, 31e). L’ancien de Benfica inscrivait son 12e but de la saison.

Cristiano Ronaldo discret mais appliqué

Malgré cette ouverture du score, Al Nassr ne semblait pas en mesure d’enfoncer le clou. Les coéquipiers de CR7 faisaient preuve de trop d’altruisme et cherchaient constamment le Portugais, ce qui avait tendance à gâcher quelques opportunités. Au fil du match, Cristiano Ronaldo baissait doucement en intensité et se contentait de jouer simple en remise. Mais il ne passait pas loin de son premier but en fin de rencontre. Après un dribble dont il a le secret qui mystifiait son adversaire, il voyait sa frappe angle fermé être repoussée par le portier brésilien Paulo Victor. Quelques minutes plus tôt, sa tentative de ciseau retourné ne terminait pas par une occasion de but.

C’est tout pour la première de Cristiano Ronaldo avec Al Nassr. Encore en reprise physiquement, le quintuple Ballon d’Or n’a pas manqué sa première avec son nouveau club même s’il aurait évidemment voulu trouver le chemin des filets. Les supporters, venus en nombre ce dimanche soir, vont encore attendre un peu avoir de voir un "SUUU" résonner dans le stade. Mais l’essentiel est ailleurs après cette rencontre. Avec ce précieux succès, Al Nassr reprend la tête du championnat et s’impose comme un vrai prétendant au sacre final devant son rival Al Hilal. Prochain match pour CR7 et sa bande, dans 4 jours, pour le choc face à l’autre rival Al Ittihad (3e du classement) en demi-finales de la Supercoupe d’Arabie saoudite.