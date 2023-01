Al Nassr : la première sortie compliquée de Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Faisant couler beaucoup d’encre, l’arrivée libre de Cristiano Ronaldo du côté d’Al Nassr n’a pas fini de faire parler d’elle. Le quintuple Ballon d’Or a fait un choix assez surprenant en décidant de rallier le leader du championnat saoudien. Une décision pourtant assumée par le principal intéressé qui ne voulait pas parler de pré-retraite : «pour moi, ce n’est pas la fin de ma carrière de venir en Arabie Saoudite. Je me fiche de ce que les gens pensent. Pour moi, je suis très heureux d’être ici. Je sais que le championnat est très compétitif, j’ai vu beaucoup de matchs.» Disputant un match amical avec une équipe All-Star composée de joueurs d’Al Hilal et Al Nassr contre le Paris Saint-Germain jeudi dernier (5-4), il avait montré de bonnes dispositions avec un doublé et le trophée d’homme du match.

Un retour sur les terrains intéressant mais qui demandait confirmation pour son premier match officiel avec Al Nassr. Opposé alors à Al-Ettifaq (10e sur 16 de Saudi Pro League), le club de Riyad a assuré l’essentiel en s’imposant 1-0 et en retrouvant la tête du championnat. Pour ce qui est de Cristiano Ronaldo en revanche, l’avis est particulièrement mitigé. Si la presse européenne a été très déçue de sa partition, il faut dire qu’il y a très peu de choses à se mettre sous la dent. Disputant pourtant les 90 minutes de la rencontre, Cristiano Ronaldo n’a pas marqué et a peu pesé sur la rencontre de son équipe. Le buteur Anderson Talisca et le milieu offensif argentin Gonzalo "Pity" Martínez ont été les plus en vue.

Du bon et du moins bon

Positionné en pointe de l’attaque d’Al Nassr aux côtés du Brésilien Talisca, Cristiano Ronaldo a été particulièrement surveillé par Marcel Tisserand. L’ancien défenseur central de Monaco, Lens et Toulouse a eu pour mission de réduire son influence, notamment dans le domaine aérien et a été en vue. D’ailleurs, c’était bien le Congolais qui intervenait rapidement devant Cristiano Ronaldo (7e) pour détourner sa première frappe en corner. Recherché régulièrement dans la profondeur, le Portugais se montrait davantage à l’aise quand il décrochait pour accélérer le jeu. Un début de complicité technique avec Anderson Talisca et Gonzalo Martínez était à noter et celle-ci devrait s’améliorer au fil des matches. Très surveillé, Cristiano Ronaldo était proche de reprendre le centre d’Abdulmajeed Al Sulaiheem au premier poteau. Avec deux défenseurs sur lui, il laissait néanmoins plus de latitude à Anderson Talisca au second poteau pour marquer (31e). Un coup franc raté et des duels aériens perdus, voici ce qu’il se passait pour lui en fin de première période.

Très cerné et peu trouvé, Cristiano Ronaldo n’en restait pas moins comme la menace identifiée. Passant côté gauche et centrant au premier poteau, il distillait d’ailleurs un très bon ballon pour Gonzalo Martínez au retour des vestiaires (58e). C’est de lui aussi que venait la frappe puissante d’Anderson Talisca quelques secondes plus tard (60e). De mieux en mieux en seconde période, il s’est notamment illustré sur une jolie feinte qui a déséquilibré le latéral droit Saeed Al Muwallad (78e). Plus facilement trouvé et plus remuant, il livre au final une prestation correcte, mais loin de ce qu’on doit attendre d’un joueur qui a autant marqué l’histoire du football. Une première en demi-teinte donc, mais que Rudi Garcia a tenu à valoriser.

En conférence de presse d’après-match, le Français a été content de la prestation de sa star : «c’est un ajout positif d’avoir un grand joueur comme Cristiano Ronaldo, car il va aider à distraire les défenseurs, et c’est ce que nous avons vu avec notre but. Il ne fait aucun doute qu’Al Nassr a un joueur merveilleux de la stature de Ronaldo, et toutes les équipes de la ligue, en particulier les entraîneurs, savent quelle est sa valeur, et ils réfléchissent à notre façon de jouer […] Cristiano Ronaldo a 5 ballons d’or et il est l’un des meilleurs joueurs du football, et aujourd’hui, nous avons créé des conditions spéciales pour lui en créant des opportunités offensives pour marquer, et nous avons demandé aux joueurs de se diversifier en jouant sur Cristiano Ronaldo et Talisca. Nous n’oublions pas que Ronaldo a participé au match du Paris Saint-Germain et donc nous n’avons pas encore tout vu. Il prend son temps.» Une douce reprise de la compétition pour Cristiano Ronaldo qui aura sûrement à cœur de montrer bien plus contre Al Ittihad jeudi, en demi-finale de Supercoupe d’Arabie Saoudite.