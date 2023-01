L’hallucinante explication de Cristiano Ronaldo sur le choix Al-Nassr

La suite après cette publicité

Le grand moment pour tous les fans d’Al-Nassr est donc arrivé. Cristiano Ronaldo a été officiellement présenté comme l’un des leurs au Mrsool Park. Mais avant d’aller saluer ses nouveaux supporters, la légende portugaise s’est présentée en conférence de presse. Un exercice qu’elle connaît parfaitement, même si la salle affichait complet pour avoir les premiers mots de la star. Un crack qui a préféré accepter l’incroyable contrat de 200 M€ annuels plutôt que d’essayer de finir sa carrière sur le Vieux continent.

« Je me sens bien, je suis si fier d’avoir pris cette grande décision dans ma vie. Mon travail est fini en Europe, j’ai joué dans les plus grands clubs en Europe. Maintenant, c’est un challenge et je suis heureux qu’Al-Nassr m’ait donné cette opportunité. Pas que pour le football, mais pour les futures générations. C’est un challenge, mais je suis ravi. Ma famille est heureuse aussi. Quand j’ai pris la décision, ma famille et mes enfants m’ont soutenu. L’accueil d’hier était incroyable », a-t-il déclaré, avant d’expliquer son choix.

« Ce contrat est unique parce que je suis unique »

« C’est une grande opportunité, pas que dans le foot, mais aussi pour changer les mentalités des nouvelles générations. J’ai eu plusieurs offres en Europe, au Brésil, en Australie, en MLS et même au Portugal. Beaucoup de clubs ont essayé de me signer. Je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. C’est une chance d’aider au développement de beaucoup de choses, dont le football féminin. Donner une vision différente du pays, du football. C’est pourquoi j’ai accepté cette opportunité. » Enfin, CR7 a également eu un mot pour ses détracteurs qui l’accusent d’avoir choisi l’argent à la possibilité de finir sa carrière en Europe.

« Beaucoup de personnes parlent, mais elles ne connaissent rien au football. Le foot est différent ces 15 dernières années. Par exemple, la dernière équipe à avoir gagné face aux champions du monde a été l’Arabie Saoudite. Ce n’est pas facile de gagner les matches aujourd’hui. Pour moi, ce n’est pas la fin de ma carrière de venir en Arabie Saoudite. Je me fiche de ce que les gens pensent. Pour moi, je suis très heureux d’être ici. Je sais que le championnat est très compétitif, j’ai vu beaucoup de matchs. J’espère jouer demain si le coach me donne ma chance. Je suis un joueur unique, c’est bon de venir ici. Je veux battre des records ici. Ce contrat est unique parce que je suis unique donc pour moi c’est normal. C’est simple : je viens ici pour gagner, jouer, profiter, faire partie du succès du pays et de sa culture. Ce que je veux c’est de sourire, jouer au football. » C’est dit !