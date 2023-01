Cristiano Ronaldo a déjà bluffé tout le monde !

La suite après cette publicité

L’Arabie Saoudite a réussi son coup. Hier, le pays du Golfe a réuni Lionel Messi (35 ans) et Cristiano Ronaldo (37 ans) pour ce qui est certainement leur dernière confrontation. Présent à Riyadh avec le PSG, l’Argentin a affronté une équipe composée de joueurs d’Al Hilal et Al Nassr, au sein de laquelle figurait donc CR7. Transféré le 30 décembre dernier, le Portugais, libre depuis son départ de Manchester United, a disputé sa première rencontre sur le sol saoudien. Ce n’était pas avec son club, mais le quintuple Ballon d’Or était très attendu. Et il n’a pas déçu.

Sur le pré durant 60 minutes, ce qui n’a pas dû plaire à son entraîneur Rudi Garcia qui avait demandé à ce qu’il ne joue qu’une mi-temps; Cristiano Ronaldo a souvent été dans les bons coups. Auteur de deux buts, dont un sur pénalty, il a réussi son baptême du feu. Même si cela n’était qu’un match d’exhibition, il a aussi rappelé qu’il était encore loin d’être terminé et qu’il est toujours un redoutable buteur et compétiteur. D’ailleurs, de nombreux fans du joueur ont pris la parole sur les réseaux sociaux après cette rencontre où CR7 a obtenu le trophée d’homme du match.

La presse est unanime

Sur Twitter, un supporter a écrit : «Cristiano Ronaldo a remporté le prix de l’homme du match dans un match où Mbappé, Neymar, Ramos et Messi ont joué. Il aura 38 ans en février.» Un autre a lancé : «Cristiano Ronaldo a marqué un doublé contre Messi, Neymar et Mbappé et a obtenu le trophée d’homme du match. Pour toujours le GOAT.» Dans les médias aussi l’attaquant lusitanien, qui a été l’un des joueurs les plus applaudis hier avec Messi, est encensé. Le média saoudien Al Watan écrit : «Cristiano Ronaldo a démarré avec deux buts et un bon niveau lors d’une soirée inoubliable.»

«Lors de sa première apparition face au PSG, Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé», explique Al Arabya de son côté. La première de CR7 a aussi été saluée en France. L’Equipe a écrit : «Ronaldo 2-Messi 1. Le Portugais, pour son premier match en Arabie Saoudite, a inscrit un doublé. Il a été plus décisif que son grand rival argentin dans ce match spectaculaire remporté par le PSG.» En Espagne, pays où les deux légendes ses sont affrontées le plus, CR7 a aussi les faveurs de la presse. «La confrontation n’a pas déçu, notamment grâce à la compétitivité de Cristiano, qui a inscrit un doublé et sué jusqu’à la dernière goutte de son maillot», a lancé AS.

CR7 n’est pas fini

L’ancien du Real Madrid a aussi impressionné en Belgique et notamment le quotidien La Dernière Heure. «Cristiano Ronaldo, qui disputait son premier match à Riyadh depuis son transfert, en a également profité pour prouver qu’il était encore capable de briller malgré ses récentes déconvenues.» En Angleterre aussi on attendait les grands débuts de CR7. Critiqué depuis son départ de Manchester United, le Portugais a bluffé les médias comme The Sun. «La star portugaise a fait sa première apparition depuis son arrivée au Moyen-Orient. Le joueur de 37 ans a montré qu’il avait encore quelque chose à offrir en marquant un doublé contre les géants de la Ligue 1.»

Même constat pour le Daily Mail : «Cristiano Ronaldo n’a pas eu besoin d’une deuxième invitation pour éblouir les supporters lors de son premier match en Arabie Saoudite, puisque la star portugaise a produit une belle prestation avant de marquer deux fois face au PSG. Cristiano Ronaldo a remporté l’homme du match pour son impressionnante performance, malgré une défaite contre le PSG.» Sur le déclin pour beaucoup, Cristiano Ronaldo a montré qu’il en avait encore sous le pied. Une bonne nouvelle pour Al Nassr qui va pouvoir compter sur lui demain pour son premier match en club face à Al Ettifaq.