Amical : le PSG s’impose face au Riyadh Season malgré un doublé de Cristiano Ronaldo

Le monde du football avait les yeux rivés sur la ville saoudienne de Riyad ce jeudi soir. Pendant cette courte trêve, le PSG était en déplacement pour disputer un match de gala face à Riyad Season, une formation composée des meilleurs joueurs d’Al Nassr et d’Al Hilal, les deux gros clubs de la ville. Le tout entraîné par l’ancien du PSG Marcelo Gallardo. Qui dit Al Nassr disait forcément Cristiano Ronaldo, véritable star dans sa nouvelle maison, et qui disputait son tout premier match depuis son transfert. Et côté PSG, forcément pas question de faire tourner. Le trio Neymar, Mbappé et Messi débutaient donc. Cette rencontre semblait donc être la dernière confrontation entre les deux légendes CR7 et LM10 qui cumulent 12 Ballons d’Or à eux deux. De quoi faire plaisir aux amoureux du ballon rond.

Sur le terrain, le spectacle était franchement au rendez-vous et les deux équipes jouaient le jeu. Rapidement, le PSG prenait l’avantage grâce à… Lionel Messi. L’Argentin, bien servi par une merveille de ballon de Neymar, ouvrait le score en profitant de la sortie hasardeuse de Al Owais (3e). Entame de match parfaite des Parisiens qui levaient le pied par la suite. Cela profitait à la formation saoudienne qui se procurait quelques occasions. Cristiano Ronaldo, très en jambes, tentait énormément et finissait par égaliser sur penalty. Après avoir mangé un crochet du droit (involontaire) de Keylor Navas sur une sortie aérienne, CR7, sonné et bien marqué à l’œil, insistait pour se charger lui-même de son penalty. Il le transformait sans trembler (34e) et régalait l’enceinte du King Fahd de Riyadh d’un "SUUU" dont il a le secret.

Du spectacle, des buts et une belle ambiance

Après ce but, les deux équipes laissaient énormément d’espaces. Kylian Mbappé manquait de précision dans son dernier geste malgré plusieurs belles occasions de sa part. Le Bondynois finissait par se reconvertir passeur pour Marquinhos peu de temps avant la mi-temps (2-1, 43e). Un exploit puisque trois minutes avant Juan Bernat était coupable d’une grossière faute sur Al Dawsari qui lui valait logiquement l’expulsion (40e). Mais en infériorité numérique, le PSG ne parvenait pas à tenir son avance jusqu’à la mi-temps. Après une erreur de Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, qui venait de trouver le poteau d’une tête, suivait bien et égalisait d’une frappe puissante (2-2, 45e+6). Juste avant ce but, les Parisiens avaient manqué le but du break. Neymar voyait, et c’est assez rare pour être souligné, son penalty repoussé par Al Owais (45e+4). Au retour des vestiaires, le match repartait sur les mêmes bases.

Dans un rythme assez intéressant, les deux équipes faisaient le spectacle. Sergio Ramos redonnait l’avantage au PSG (53e) après un bon service de Mbappé alors que le Coréen Hyun-Soo Jang égalisait dans la foulée (56e). Et quatre minutes plus tard, c’est Mbappé qui y allait de son but. Il transformait un penalty obtenu par Messi et donc laissé par Neymar qui en avait manqué un, un peu plus tôt (59e). Et à l’heure de jeu, Christophe Galtier et Marcelo Gallardo procédaient à de nombreux changements. Cristiano Ronaldo sortait, tout comme la MNM. Galtier faisait notamment participer les nombreux titis parisiens comme Gharbi, Zaire-Emery, Housni, Pembele. Finalement, en fin de rencontre, et malgré l’infériorité numérique et quelques occasions, c’est Hugo Ekitike qui scellait la victoire parisienne (79e, 5-3) car la réduction de l’écart de Talisca (5-4, 90e) ne changera rien.Le PSG s’offre donc une victoire de prestige qui va redonner de la confiance à l’équipe après les récentes défaites face à Lens et Rennes. Cette rencontre aura aussi permis à Christophe Galtier de redonner du temps de jeu aux jeunes parisiens, mais aussi à Renato Sanches et Nuno Mendes de retour de blessures. De son côté, Cristiano Ronaldo en a profité pour se mettre en jambes avant sa première en officiel ce week-end en Championnat. Et les dirigeants saoudiens qui veulent développer leur football ont profité d’une rencontre riche en buts lors de cet évènement. En bref, tout le monde est content.