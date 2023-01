La nouvelle photo grotesque de Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Plus que n’importe quel autre joueur, les gestes de Cristiano Ronaldo sont scrutés au millimètre. Et ces derniers temps depuis son transfert à Al Nassr, ce n’est pas franchement à son avantage. En témoigne son dernier post sur les réseaux sociaux. Après son premier match officiel avec son équipe et la victoire obtenue contre Al-Ettifaq (1-0), CR7 a publié un message sur Instagram : « Premier match, première victoire - bien joué les gars. Merci à tous les fans pour leur incroyable soutien ».

Jusque-là rien d’anormal. Mais concernant la photo partagée, l’attaquant portugais subit plusieurs critiques sur les réseaux sociaux. On y voit le quintuple Ballon d’Or réaliser un retourné acrobatique… Sauf que dans la réalité, l’ancien joueur du Real Madrid n’a même pas touché le ballon. Il n’en fallait pas plus pour enflammer la twittosphère.

